Lidl niebawem będzie płacił swoim pracownikom najwięcej ze wszystkich supermarketów na Wyspach

Lidl poinformował, że od marca 2022 roku podniesie płace minimalne swoim pracownikom. W ten sposób stanie się supermarketem z najwyższymi minimalnymi stawkami godzinowymi w UK.

W tym roku Morrisons należy do najbardziej doceniających swoich pracowników supermarketów i płaci im co najmniej 10 funtów za godzinę pracy. Od przyszłego roku to zaszczytne miano obejmie Lidl.

Lidl będzie płacił swoim pracownikom najwięcej

Już w marcu przyszłego roku Lidl prześcignie Morrisons i stanie się supermarketem z najwyższą minimalną stawką godzinową dla swoich pracowników na poziomie 10,10 funta poza Londynem i aż 11,30 funta w Londynie (dla bardziej doświadczonych pracowników).

Lidl dodał, że wzrost cen odzwierciedla „ciężką pracę i poświęcenie kolegów z pierwszej linii frontu podczas ostatnich 18 miesięcy pandemii”.

„Płace na poziomie podstawowym wzrosną z 9,50 GBP do 10,10 GBP za godzinę poza Londynem i 10,85 GBP do 11,30 GBP w Londynie od marca 2022 roku, przy czym pracownicy otrzymają odpowiednio do 11,40 GBP i 12,25 GBP w zależności od stażu pracy” – podał Lidl.

Trwa walka o pracowników

Informacja o podwyższeniu stawek godzinowych dla pracowników Lidla pojawiła się po opublikowaniu we wtorek oficjalnych danych sugerujących, że pracodawcy w UK nadal walczą o obsadzenie stanowisk, co ma największy wpływ na sektor hotelarski i detaliczny.

W październiku liczba wolnych miejsc pracy osiągnęła rekordowy poziom 1,17 miliona – prawie 400 000 więcej niż przed pandemią.

Sam Lidl z kolei nadal się rozrasta w UK. Obecnie ma ponad 850 sklepów w Wielkiej Brytanii i twierdzi, że wciąż jest na dobrej drodze do zwiększenia tej liczby do 1000 do końca 2023 roku. Wyraźnie widać, że chce mieć przewagę nad konkurencją pod względem stawki godzinowej, co z kolei wywiera presję na jego większych rywalach, którzy wkrótce także będą musieli pomyśleć o podwyżce płac.