Liderzy państw unijnych są gotowi poprzeć opóźnienie Brexitu wnioskowane przez UK

Premier Republiki Irlandii Leo Varadkar po rozmowie telefonicznej z Donaldem Tuskiem, która miała miejsce dziś rano, zgodził się na wniosek o przełożenie daty wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych złożony - niechętnie! - przez premiera UK Borisa Johnsona.

- Taoiseach potwierdził swoje poparcie dla propozycji prezydenta Tuska, by uwzględnić wniosek o przedłużenie, o który zwróciła się Wielka Brytania - czytamy w oficjalnym oświadczeniu wydanym przez rząd Irlandii. Dodajmy, że władze UK będą mogły dokonać Brexitu wcześniej, jeśli uda im się ratyfikować umowę przed tą datą.

- Myślę, że zgodnie z prośbą Donalda Tuska wskazane jest, aby Rada Europejska zaakceptowała to przedłużenie - komentował Włoch David Sassoli, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Jego zdaniem wniosek Johnsona zasługuje na poparcie krajów członkowskich, ale UK musi go wykorzystać na "wyjaśnienie swojego stanowiska".

CZYTAJ TAKŻE: Polskie Ministerstwo Zdrowia ostrzega przed twardym Brexitem. Polacy z Wysp utracą prawo do darmowej opieki medycznej w kraju

Jednak nie wszyscy liderzy UE-27 w tak zdecydowanie entuzjastyczny i jednoznaczny sposób podchodzili do tej kwestii. O pewnym sceptycyzmie wobec wydłużenia terminu Brexitu można mówić w przypadku Niemiec, z kolei Francja ma całkiem poważne wątpliwości w tej sprawie. Niepewności budzi jednak nie sam fakt wydłużenia, ale jego długość trwania.

Niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas nie jest przekonany czy wydłużenie terminu aż do roku 2020 jest dobrym pomysłem. - Jeżeli chodzi o przesunięcie daty o dwa lub trzy tygodnie, aby pozwolić na ratyfikacje ustawy w Londynie to myślę, że nie będziemy mieli z tym problemu - komentował na łamach telewizji N-TV niemiecki dyplomata. Jeśli jednak w grę wchodzi odleglejszy termin to zwracał uwagę, że UK musi mieć dobry ku temu powód.

Pałac Elizejski wydał szereg oświadczeń, które budzą wątpliwości co do słuszności przedłużenia trwającego dłużej niż zaledwie kilkanaście dni. Emmanuel Macron uważa, że miał rację w kwietniu, kiedy nalegał na znacznie krótsze i jednorazowe opóźnienie Brexitu. Jego zdaniem w ten sposób Brytyjczycy szybciej doszliby do porozumienia w Pałacu Westminsterskim.

GORĄCY TEMAT: Brexit: Boris Johnson spotkał się z Jeremy`m Corbynem, aby przedyskutować blokadę prac nad umową

- Na tym etapie uważamy, że nie ma uzasadnienia dla nowego przedłużenia - powiedział we wtorek po południu francuski minister spraw zagranicznych Yves Le Drian, jeszcze przed głosowaniami w Izbie Gmin.

Unia musi jednogłośnie uzgodnić kwestię przedłużenia terminu Brexitu. Źródła, na które powołuje się "The Guardian", podają, że ich odpowiedź zostanie udzielona najwcześniej w piątek. Ambasadorowie 27 krajów UE spotkają się w już dziś około godziny 17:30 w Brukseli, aby zacząć rozmowy na ten temat.