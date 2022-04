Liderka Sinn Fein w Irlandii Północnej wzywa Dublin do rozpoczęcia przygotowań do zjednoczenia Irlandii

Fot. Getty

Michelle O'Neill – liderka Sinn Fein w Irlandii Północnej, wezwała rząd w Dublinie do aktywniejszych działań na rzecz ewentualnego zjednoczenia Irlandii. O'Neill przypuszcza, że do referendum ws. zjednoczenia wyspy może dojść jeszcze w tej dekadzie.

Liderka północnoirlandzkiej odnogi Sinn Fein zaapelowała do rządu w Dublinie o rozpoczęcie przygotowań do referendum na wyspie ws. zjednoczenia Irlandii. W rozmowie z agencją Reuters, przed zbliżającymi się wyborami lokalnymi, Michelle O'Neill zaznaczyła, że nie jest „zafiksowana na datach” ewentualnego referendum, ale też wiadomo, że Sinn Fein może 5 maja zyskać w zarządzanej przez Brytyjczyków prowincji znaczącą przewagę nad pozostałymi partiami. W związku z tym O'Neill uważa, że nieodpowiedzialnym ze strony Dublina jest niepodejmowanie żadnych kroków zmierzających do przeprowadzenia ewentualnych „zmian konstytucyjnych”. Liderka północnoirlandzkiej Sinn Fein uważa bowiem, że do referendum ws. zjednoczenia Irlandii może dojść jeszcze w tej dekadzie.

Irlandia może się zjednoczyć, jeśli taka będzie wola Irlandczyków

Przypomnijmy, że zgodnie z zapisami Porozumienia Wielkopiątkowego z 1998 r., które w dużej mierze zakończyło dziesięciolecia przemocy między katolickimi nacjonalistami dążącymi do połączenia się z Irlandią i protestanckimi unionistami chcącymi pozostać częścią Wielkiej Brytanii, rząd brytyjski może zarządzić referendum w sprawie zjednoczenia Irlandii, jeśli wyraźnie będą na taka wolę wskazywać nastroje wśród większości społeczeństwa. - Myślę, że rząd Irlandii powinien skupić się na planowaniu zmian konstytucyjnych. Musi zostać powołane zgromadzenie obywatelskie. Musimy prowadzić zdrową rozmowę na temat tego, jak będzie wyglądać ogólno-wyspowa służba zdrowia, jak będzie wyglądać edukacja i jak będzie wyglądać gospodarka – zaznaczyła Michelle O'Neill.