Lider Partii Pracy zapowiada likwidację Izby Lordów po przejęciu władzy w UK

Lider opozycyjnej Partii Pracy zapowiedział, że zlikwiduje Izby Lordów, jeśli jego stronnictwo wygra zbliżające się wybory, a on sam stanie na czele brytyjskiego rządu. Zdaniem Keira Starmera nie ma nikogo, kto byłby skłonny do obrony tej przestarzałej instytucji. To jednak niejedyny ze śmiałych pomysłów laburzystów.

House of Lords to izba wyższa dwuizbowego parlamentu brytyjskiego, który oprócz tego składa się też z Izby Gmin i suwerena (a więc monarchy, obecnie króla Karola III). Nie jest to ciało wybieralne, lecz jego skład i struktura pozostają uwarunkowane wielowiekową tradycją. Członkowie Izby Lordów spotykają się w Pałacu Westminsterskim, a ich obrady plenarne odbywają się w sali czerwonej (obrady Izby Gmin mają miejsce w sali zielonej). Obecnie pełni ona funkcję ciała opiniującego ustawy uchwalane przez Izbę Gmin (bez prawa weta ostatecznego).

Obecny lider Partii Pracy złożył odważną deklarację — w rozmowie ze Sky News Keir Starmer oświadczył, że jego partia „chce znieść Izbę Lordów”.

Opozycyjny lider zapowiada śmiałe ruchy po objęciu władzy

Deklaracja w tej sprawie pojawiła się w kontekście specjalnego raportu przygotowanym przez Labour. Dokument ten został przygotowany przez komisję pod przewodnictwem Gordona Browna, liczy sobie 155 stron i zapowiada śmiałe reformy, które dotkną politycznych fundamentów Zjednoczonego Królestwa. Partia Pracy chce większej decentralizację władzy i proponuje „największy w historii transfer władzy z Westminsteru do Brytyjczyków”, jak mówił sam Brown. Jednocześnie wzmacnia on lokalne i regionalne władze, wprowadzając konstytucyjne zobowiązania władze w Westminsterze w tej kwestii. Ważnym aspektem jest również walka z polityczną korupcją, w sumie na raport składa się 40 różnych zaleceń.

„Nie postrzegam tego jako oddawania władzy przez rząd. Postrzegam to jako umieszczenie władzy tam, gdzie powinna być” – deklarował lider Partii Pracy.

Keir Starmer jest gotów znieść Izbę Lordów

„Siłą stojącą za powstaniem tego raportu jest poczucie, że brytyjska polityka jest zepsuta, podobnie, jak gospodarka, która również jest zepsuta. Musimy naprawić obie” - mówi Starmer w trakcie przemówienia w Leeds, gdzie przedstawił zarys laburzystowskiego planu wraz z Brownem i Tracy Brabin, burmistrzem z ramienia Partii Pracy w West Yorkshire. „Dostaniemy tylko jedną szansę naprawienia naszej gospodarki i naszej polityki, i chcę mieć pewność, że zrobimy to dokładnie tak, jak trzeba”.

Jakie jeszcze reformy zapowiada Partia Pracy?

Raport na temat przyszłości Wielkiej Brytanii zaczął powstawać przed dwoma laty. Wśród zaleceń, które zostały wypracowane przez komisję kierowaną przez byłego premiera UK, warto wyróżnić następujące postulaty:

Wzmocnienie władzy zarówno lokalnej, jak i regionalnej — samorządy lokalne otrzymałyby więcej uprawnień do generowania własnych dochodów, a także dodatkowe uprawnienia w zakresie stanowienia prawa, gospodarki i podatków, a rządy w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej miałyby większy wpływ na decyzję, która zapadają w Londynie;

50 000 urzędników służby cywilnej (około 10% siły roboczej w Westminsterze) zostanie przeniesionych poza Londyn w ramach decentralizacji stołecznych struktur;

Rozwój około 300 „klastrów ekonomicznych” w całym kraju — w swoich założeniach te lokalne inicjatywy miałyby zostać oparte na innowacyjnych programach badawczo-rozwojowych i stymulować gospodarczy program kraju;

Szeroko zakrojona reforma konstytucyjna mająca na celu „oczyszczenie polityki” - centralnym punktem jest likwidacja Izby Lordów i zastąpienie go wybieralnym „zgromadzeniem reprezentującym naród i regiony”;

Rozprawa z korupcją — wyeliminowanie zagranicznych i skorumpowanych pieniędzy z polityki Wielkiej Brytanii, powołanie nowego komisarza do walki z nadużyciami tego typu w Londynie, zakazanie posłom innej pracy zarobkowej.

Decentralizacja władzy, walka z korupcją, wzmocnienie rządów lokalnych i regionalnych

Warto również w tym miejscu dodać, iż nie od dziś toczone są dyskusji o zasadności istnienie Izby Lordów w obecnym kształcie. Sama Partia Pracy podnosiła już wcześnie takie postulaty, ale podczas swoich rządów nie podjęła decyzji o likwidacji izby wyższej brytyjskie parlamentu.

Przypomnijmy, w chwili obecnej sondaże wskazują, iż opinia publiczna ma zdecydowanie dość rządów Partii Konserwatywnej i gdyby wybory miałyby się odbyć teraz, to Partia Pracy może liczyć na większe poparcie. Około 50 proc. wyborców deklaruje, że zagłosuje na Labour, w porównaniu z około 30 proc., którzy woleliby, aby torysi pozostali u władzy.

