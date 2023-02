Lider Partii Pracy: W 2030 roku przeciętny Brytyjczyk może być biedniejszy niż przeciętny Polak. Jak laburzyści chcą temu zapobiec?

Partia Pracy postawiła właśnie nieco zaskakującą diagnozę gospodarki Wielkiej Brytanii. Według laburzystów, jeśli tempo wzrostu PKB zostanie na Wyspach utrzymane na tak niskim poziomie, to w 2030 roku przeciętny Brytyjczyk będzie uboższy niż przeciętny Polak.

W 2030 roku Brytyjczycy będą ubożsi niż Polacy?

Czy gospodarka Wielkiej Brytanii znajduje się właśnie na kursie, który gwarantuje jedynie symboliczny, minimalny wzrost? Tego obawiają się politycy Partii Pracy, których najnowsza diagnoza dotycząca rozwoju brytyjskiej gospodarki jest iście druzgocząca. Z najnowszej analizy laburzystów wynika, że przy założeniu, że Wielka Brytania utrzyma wzrost gospodarczy na obecnym poziomie, przeciętny Brytyjczyk będzie uboższy niż przeciętny Polak już w 2030 roku. Dekadę później, w 2040 roku, będzie jeszcze gorzej, ponieważ wówczas przeciętny mieszkaniec Wielkiej Brytanii może być gorzej sytuowany niż przeciętny Rumun czy Węgier.





W swoich obliczeniach dotyczących spadku bogactwa Wielkiej Brytanii, eksperci Partii Pracy oparli się na założeniu, że produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca UK będzie nadal rósł w tempie 0,5 proc. w ujęciu realnym, czyli w tempie podobnym do tego notowanego w latach 2010-2021. Tymczasem w Polsce PKB per capita rósł w tym samym okresie o 3,6 proc., na Węgrzech – o 3 proc., a w Rumunii – o 3,8 proc.

Wielka Brytania stoi przed ogromnymi wyzwaniami, by utrzymać dotychczasowy dobrobyt

W przemówieniu, jakie Sir Keir Starmer wygłosi dziś w centrum Londynu, mieszkańcy UK mają usłyszeć o planach Partii Pracy na zaradzenie słabemu rozwojowi gospodarczemu i pomysłach na utrzymanie dotychczasowego dobrobytu, na poziomie wyższym od tego notowanego w wielu innych państwach Europy. Lider laburzystów ma ostrzec Brytyjczyków, że grozi im tzw. „drenaż mózgów”, a także że nowy rząd musi zająć się gonieniem w rozwoju swoich europejskich sąsiadów, w tym Francji i Niemiec.

W skróconym fragmencie przemówienia Keira Starmera, który wyciekł do mediów jeszcze przed spotkaniem w centrum Londynu, czytamy: „Musimy być szczerzy w sprawie ścieżki upadku, na którą torysi skierowali nasz kraj. Brytyjczycy pozostają w tyle, podczas gdy nasi europejscy sąsiedzi bogacą się, zarówno na wschodzie, jak i w krajach takich jak Francja i Niemcy. Nie czuję się z tym dobrze. Nie czuję się komfortowo z trajektorią, która wkrótce doprowadzi do tego, że Wielka Brytania zostanie wyprzedzona przez Polskę. Nie jestem też gotów zaakceptować konsekwencji tej porażki”.

Poza tym lider Partii Pracy ma dodać, że „nie chce [takiej] Wielkiej Brytanii, w której młodzi ludzie, w miastach i miasteczkach, nie mają innego wyjścia, jak tylko z nich wyjechać”. Keir Starmer martwi się o „drenaż mózgów”, nie tylko w kierunku Londynu czy Edynburga, ale też w kierunku Lyonu, Monachium czy Warszawy. „To nie jest przyszłość, na jaką zasługuje nasz kraj” - ma dodać lider laburzystów.

Partia Pracy odblokuje potencjał każdego regionu w UK?

Partia Pracy chce zobowiązać się do odblokowania potencjału każdego regionu w każdym z krajów Wielkiej Brytanii. Ale może nie być to takie proste – w końcu w swoim manifeście politycznym z 2019 roku Partia Konserwatywna również ogłosiła tzw. politykę „Leveling up”, czyli wyrównywania szans, która jak na razie nie doprowadziła do żadnego znaczącego przełomu. Torysi także głośno i z zaangażowaniem mówili o zmniejszaniu dysproporcji, głównie ekonomicznych, między obszarami i grupami społecznymi w całej Wielkiej Brytanii (bez szkody jednakże dla dobrze prosperujących obszarów, w tym zwłaszcza w południowo-wschodniej Anglii), ale na mówieniu w zasadzie się skończyło.

Keir Starmer zamierza jednak, w razie zagoszczenia na Downing Street, zapewnić Wielkiej Brytanii najwyższy trwały wzrost w ramach grupy G7, co przełożyłoby się na szybszy wzrost dochodów gospodarstw domowych, większe oszczędności ludzi, nowe miejsca pracy i „tętniące życiem ulice handlowe”.

Torysi nie zostawiają na planach laburzystów suchej nitki

Jak można się było spodziewać, politycy znajdującej się u władzy Partii Konserwatywnej nie zostawili na planach laburzystów dotyczących rozwoju kraju suchej nitki. Przewodniczący torysów Greg Hands stwierdził, że plan Partii Pracy obejmuje 90 miliardów funtów „wydatków bez pokrycia”. - Ostatnim razem, gdy Partia Pracy oddawała rządy, nie było już pieniędzy, nastąpiła spirala zadłużenia, a bezrobocie gwałtownie wzrosło, czego Brytyjczycy nigdy nie zapomną. Wszyscy już wiedzą, co Partia Pracy zrobiłaby z gospodarką – przy 90 miliardach funtów wydatków bez pokrycia doprowadziłoby to do niekończących się pożyczek i narastania zadłużenia – dodał Hands.



