Liczba zakażeń w Wielkiej Brytanii rośnie w największym tempie, od 21 marca 2021

Sytuacja epidemiologiczna w Wielkiej Brytanii zaczyna być niepokojąca. Na Wyspie od kilku dni notuje się wzrost nowych zakażeń koronawirusem. Piątek, 4 czerwca 2021 roku, był trzecim z kolei z dniem, gdy liczba przypadków była o około tysiąc wyższa.

W przeciągu dosłownie kilku ostatnich dni w Wielkiej Brytanii odnotowano niepokojący wzrost zakażeń Covid-19. W piątek według oficjalnych danych liczba nowych przypadków sięgnęła 6238 i była o prawie tysiąc wyższa, niż w czwartek, o prawie dwa tysiące niż w środę, o trzy - niż we wtorek. 1 czerwca odnotowano trzy tysiące zakażeń, 2 czerwca cztery tysiące, 3 czerwca pięć tysięcy, a 4 - ponad 6 tysięcy (w spory zaokrągleniu). Co więcej, po raz pierwszy od 26 marca zdarzyło się, aby dobowa liczba przypadków przekroczyła granicę sześciu tysięcy. W przeciągu ostatnich 7 dni zanotowano nieco ponad 29 tys. przypadków, co oznacza wzrost o 39,8 proc. w porównaniu z poprzednim takim okresem.

Liczba zakażeń w UK rośnie o około tysiąc dziennie od kilku dni

"Rosnące bilanse zakażeń nie przekładają się jednak – przynajmniej na razie – na większą liczbę zgonów. W ciągu minionej doby zarejestrowano ich 11. Jest to wprawdzie trzeci kolejny dzień z dwucyfrowym bilansem, ale łączna liczba z siedmiu ostatnich dni – 55 – nadal jest niższa od tej z siedmiu poprzednich" - czytamy w depeszy Polskiej Agencji Prasowej.

To jeszcze nie wszystko. Według szacunków ONS oraz naukowej grupy doradczej ds. sytuacji kryzysowych SAGE w UK rośnie również tempo przybywania nowych zakażeń. W chwili obecnej osób zmagających się z koronawirusem na Wyspie ma być około 100 tysięcy, gdy jeszcze tydzień temu było ich jedynie 60 tysięcy. Szczególnie źle wygląda sytuacja w Anglii. Przed tygodniem szacowano, że wirusa miała jedna osoba na 1120, a obecnie ma mieć go jedna na 640.

Szczególnie źle wygląda sytuacja w Anglii

Z kolei według SAGE wskaźnik R w UK wynosi obecnie 1,0-1,2. Przypomnijmy, że przekroczenie wartości 1,0 oznacza, że epidemia nadal się rozprzestrzenia.

Przypomnijmy, przesunięcie Portugalii z "zielonej" na "bursztynową" listę było związanie z pojawieniem się, jak to określił minister transportu Grant Shapps ryzykiem "pojawienia się tzw. nepalskiej mutacji wariantu indyjskiego". W rozmowie z BBC sekretarz stanu ds. społeczności Robert Jenrick powiedział, że indyjska odmiana rozprzestrzenia się i "istnieją coraz większe dowody na kolejną mutację", którym ma być właśnie mutacja nepalska.

Czy za tę sytuacją odpowiada pojawienie się wariantu nepalskiego?

Liczba osób zaszczepionych w pełni w Wielkiej Brytanii przekroczyła 50 procent całej populacji dorosłych na Wyspie. W sumie w UK podano 66,75 mln dawek szczepionki. Z tej liczby 39,95 mln to pierwsze dawki, a ponad 26,8 mln - drugie. 50,9 proc. zostało w pełni zaszczepionych, a 75,8 proc. otrzymało przynajmniej jedną dawkę. Do końca lipca wszyscy dorośli mają otrzymać możliwość przyjęcia pierwszej dawki, a osoby powyżej 50. roku życia - przed 21 czerwca (a więc planowanym terminem zniesienia obostrzeń).

Według oficjalnych danych podczas pandemii koronawirusa w UK liczba zarażonych sięgnęła 4,5 mln osób. Z tej liczby zmarło 127 812 osób.