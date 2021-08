Liczba zachorowań w UK. Jak wyglądają statystyki tego lata w porównaniu z poprzednim?

Najnowsze dane dotyczące zachorowań w Wielkiej Brytanii. Jak wyglądają statystyki w lecie 2021 w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku? I kto się obawia jesieni?

W tym samym czasie roku ubiegłego Wielka Brytania zbliżała się do tego, co nazwano drugą falą zachorowań i co z kolei doprowadziło do lockdownu, czyli zaostrzenia restrykcji w całym kraju, które zaczęły być stopniowo luzowane dopiero wiosną 2021 roku.

Liczba zachorowań w UK

Łącznie w Wielkiej Brytanii odnotowano od początku pandemii aż 6 mln zachorowań i 130 000 ofiar śmiertelnych. Liczba zachorowań w UK jest obecnie ponad 30 razy wyższa niż w tym samym momencie w roku ubiegłym i ponownie wykazuje tendencję wzrostową. Porównując – 20 sierpnia 2021 roku było 37 314 zachorowań na Covid-19 w UK, a w tym samym czasie w roku ubiegłym jedynie 1 182. Liczba osób hospitalizowanych także wzrosła w tym roku w porównaniu do poprzedniego.

Wyższe statystyki związane są m.in. z większą liczbą robionych testów – także wśród podróżnych, którzy muszą zrobić testy także po powrocie. Wielu z nich nie ma nawet symptomów choroby, jednak testy dają wynik pozytywny, co także podwyższa statystyki.

Zakończenie lockdownu nie miało negatywnego wpływu

Istniały obawy, że zakończenie lockdownu, na które zdecydował się brytyjski rząd, doprowadzi do drastycznego wzrostu zachorowań. Tak się jednak nie stało. Eksperci medyczni boją się jednak jesieni, gdy dzieci wrócą do szkół, a także momentu, gdy wielu dorosłych wróci z urlopów do biur.

Sytuacja może jednak nie być taka zła. Jak podaje Office of National Statistics – obecnie więcej niż 9 na 10 dorosłych w UK ma przeciwciała koronawirusa, czy to przez samo przejście choroby, czy przez szczepienia.