Liczba wniosków rozwodowych wzrosła o 50 proc. To efekt nowych przepisów o postępowaniu bez orzekania o winie

Fot. Getty

Gwałtowny wzrost liczby wniosków rozwodowych w Anglii i Walii. W ostatnim czasie chęć formalnego rozwiązania związku zgłosiło oficjalnie o 50 proc. par więcej niż zazwyczaj.

Od 6 kwietnia 2022 w Anglii i Walii obowiązują nowe przepisy dotyczące rozwodów – dopuszczone zostały wnioski o rozwód bez orzekania o winie. Dzięki nowym przepisom para może bez przeszkód formalnie zakończyć związek małżeński bez konieczności szukania osoby winnej za rozkład pożycia.

Rozwód bez orzekania o winie

Dla wielu par jest to niewątpliwe ułatwienie w rozstaniu, które samo z siebie i tak jest bolesny procesem. Możliwość zakończenia małżeństwa bez przepychania się o to, czyja wina jest większa i kto jest bardziej odpowiedzialny, odejmuje przecież sporo stresu – zarówno z perspektywy samych rozwodzących się małżonków, jak i z perspektywy ich ewentualnych dzieci, które dzięki nowym przepisom nie muszą koniecznie być świadkami prania małżeńskich brudów i wzajemnego oskarżania się rodziców.

Dodatkowym ułatwieniem, jakie dają nowe przepisy, jest zmiana polegająca na tym, że pary, chcące się rozwieść, nie będą już musiały udowadniać, że pozostają w separacji od co najmniej dwóch lat. Wcześniej w Anglii i Walii był to jedyny sposób na rozwód bez orzekania o czyjejś winie.

Wzrosła liczba wniosków rozwodowych w Anglii i Walii

To, że zmiana podoba się mieszkańcom Anglii i Walii widać wyraźnie w statystykach rozwodowych. Dane HM Courts & Tribunals Service pokazują, że w ostatnim tygodniu złożono około 3000 wniosków o rozwód, czyli średnio 600 wniosków dziennie. Jest to liczba znacznie wyższa niż wskazują dane podsumowuję ubiegły rok, kiedy to tygodniowo składano średnio nieco ponad 2000 wniosków.