Liczba self-employed w UK drastycznie spadła - samozatrudnieni wracają "na etaty"?

Liczba osób samozatrudnionych gwałtownie spada w Wielkiej Brytanii drugi rok z rzędu. Co jest powodem takiej sytuacji na rynku pracy? To rosnące koszty prowadzenia jednoosobowych firm, niekorzystne zmiany podatkowe i niestabilna sytuacja ekonomiczna.

W przeciągu ostatniej dekady rosła ilość osób decydujących się samozatrudnienie (self-employed), jednak trend ten zaczął się zmieniać w ostatnim czasie. Liczba osób pracujących na własny rachunek spadła w zeszłym roku gwałtownie. Według badań przeprowadzonych przez Association of Independent Professionals and the Self Employed (IPSE) liczba osób samozatrudnionych w Wielkiej Brytanii spadła o pięć procent, z 4,3 miliona w 2020 roku do 4,1 miliona w 2021 roku. Mamy do czynienia z drugim rokiem z rzędu, w którym odnotowano spadek popularności takiej formy zatrudnienia. Sektor self-employed zmniejszył się znacząco po 40-procentowym wzroście, który miał miejsce w latach 2008-2019.

Co jest przyczyną spadku osób samozatrudnionych?

Spadek ten może okazać się katastrofalny dla gospodarki na Wyspie. Dlaczego? Okazuje się, że osoby pracujące na własny rachunek w dużym stopniu przyczyniają się do poprawy kondycji finansowej kraju. Jesienią raport IPSE wykazał, że sektor ten wnosi do gospodarki Wielkiej Brytanii szacunkową kwotę 303 miliardów funtów rocznie. Ponadto szacuje się, że "wysoce wykwalifikowani" freelancerzy zapewniają około 147 miliardów funtów z 303 miliardów funtów, które w sumie generują osoby samozatrudnione.

Raport wykazał, że spadek liczby samozatrudnionych w ciągu ostatniego roku był "niezwykle nierównomierny", a różne regiony doświadczają różnych poziomów spadku. Podczas gdy Irlandia Północna i Szkocja odnotowały duży spadek liczebności, Walia, wschodnia Anglia i północny wschód odnotowały znaczny wzrost.

Co oznacza to dla brytyjskiej gospodarki?

"Niepokojące jest to, że liczba samozatrudnionych spadła drugi rok z rzędu" - komentował Derek Cribb, dyrektor generalny IPSE. "Podczas gdy z historycznej perspektywy samozatrudnienie było jedną z najbardziej dynamicznych i odpornych części gospodarki, jasne jest, że pandemia i inne problemy, takie jak IR35 i Brexit, poważnie wpłynęły na ten sektor" - zaznaczał.