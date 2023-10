Kryzys w UK Liczba pracowników na zwolnieniach lekarskich jest najwyższa od ponad 10 lat

Stres w pracy, a także zakażenie i skutki zakażenia koronawirusem, to najczęstsze przyczyny absencji pracowników. Z najnowszego badania wynika, że aż 76 proc. pracowników wzięło w ciągu ostatniego roku wolne z powodów psychicznych.

Stres w pracy wykańcza pracowników?

Z badań przeprowadzonych przez The Chartered Institute of Personnel & Development (CIPD) wśród 918 organizacji, które reprezentują 6,5 mln pracowników wynika, że problemy psychiczne i nieradzenie sobie ze stresem prowadzi do coraz częstszych absencji w pracy. Aż 63 proc. respondentów wskazało zły stan zdrowia psychicznego jako główną przyczynę długotrwałej nieobecności w pracy. Poza tym aż 76 proc. badanych przyznało się do tego, że w ciągu ostatniego roku właśnie z powodu stresu wzięło kilka dni wolnego.

Covid nadal stanowi problem

Problemem, jeśli chodzi o absencje pracowników, wciąż jest też Covid. Aż 50 proc. ankietowanych organizacji przyznało, że zatrudniają pracowników, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyli lub nadal doświadczają skutków po zakażeniu koronawirusem. To tzw. długi Covid – stan, który utrzymuje się 12 tygodni lub dłużej. A dodajmy, że w roku poprzednim absencje spowodowane długim Covidem zgłaszało 46 proc. pracodawców.

Covid, jak zaznaczyło 37 proc. badanych firm, jest też jednym z głównych powodów krótkotrwałych nieobecności. Poza tym do krótkich absencji przyczyniają się choroby takie jak przeziębienia czy urazy układu mięśniowo-szkieletowego.

Przeczytaj też:

Rodziny w UK traciły 1400 funtów rocznie od 2008 Breaking News

Z raportu CIPD wynika, że w zeszłym roku pracownicy byli nieobecni w pracy średnio przez 7,8 dnia. To znacznie więcej niż w 2019 r., gdy absencje trwały średnio 5,8 dnia. Ostatni rok okazał się też pod tym względem rekordowym, bo takiej liczby absencji chorobowych nie było od 2010 r. – Czynniki zewnętrzne, takie jak pandemia Covid-19 i kryzys związany z kosztami utrzymania mają głęboki wpływ na dobrostan wielu ludzi – tak podsumowała badanie Rachel Suff, starsza doradczyni ds. dobrego samopoczucia pracowników w CIPD.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Zmiana czasu 2023: Kiedy przestawiamy zegarki na czas zimowy?

Spór konserwatystów o podwyżkę benefitów od 2024

Czy zarabiając 4 tys. funtów w UK opłaca się wracać do Polski?