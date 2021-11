Liczba Polaków w UK (znowu!) spadła - jak dużo naszych rodaków mieszka na Wyspie?

Polacy nie stanowią już największej mniejszości narodowej w Wielkiej Brytanii, jak wynika z najnowszych danych przedstawionych przez Office for National Statistics. Liczba imigrantów z UE przyjeżdżających na Wyspy, w tym naszych rodaków, nadal spada.

Jak wynika z opracowań przygotowanych przez ONS mamy do czynienia z trzecim z rządu spadkiem w ramach populacji Polaków w Wielkiej Brytanii. W pierwszej połowie 2020 roku liczba imigrantów z Polski w UK zmniejszyła się o 85 tys. i stanowi to rekordową ilość w tym zakresie. W drugiej połowie 2020 roku mieliśmy do czynienia ze spadkiem o kolejne 77 tysięcy Polaków. Z kolei w pierwszej połowie 2021 (są to najnowsze dane ONS, które zostały opublikowane 25 listopada, obejmują okres od stycznia 2021 do końca czerwca 2021) "ubyło" kolejne 51 tysięcy. Na tę liczbę składają się obywatele Polscy (42 tys.) oraz osoby urodzone w Polsce (9 tys.). Na samym początku należy zrobić ważne zastrzeżenie dotyczące tych wyliczeń. Sumarycznie rzecz biorąc "spadki" dotyczące populacji Polaków w UK obejmują również naszych rodaków, którzy przyjęli obywatelstwo brytyjskie. Z tego powodu tak istotne jest rozróżnienie na osoby urodzone w Polsce (to w domyśle ci, którzy zdobyli paszport UK) oraz będąc polskimi obywatelami (w tę liczbę mogą się wliczać nie tylko imigranci, ale również dzieci urodzone w polskich rodzinach, które mają polskie obywatelstwo).

Jak wynika z danych ONS saldo migracji wśród obywateli krajów UE w UK nadal pozostaje ujemnie. W czerwcu 2021 na Wyspie żyło i pracowało 3,408 mln imigrantów pochodzących ze Wspólnoty. Mniej o 90 tys. niż w grudniu 2020 i mniej o 405 tys. w porównaniu do grudnia 2017. Podobną tendencję da się zaobserwować w przypadku imigrantów spoza UE oraz wśród wracających do kraju Brytyjczyków.

Ile obecnie Polaków mieszka w UK?

Według oficjalnych danych ONS, które - zaznaczmy to wyraźnie! - do pewnego stopnia są tylko szacunkiem i z całą pewnością nie oddają pełnego obrazu imigracji w UK, Polacy nie stanowią już największej mniejszości narodowej w UK (przynajmniej, w pewnym sensie!). Ilość osób mieszkających w UK, ale urodzonych w Polsce oszacowano na 682 tysiące. Pod tym względem na Wyspach mieszka jedynie więcej Hindusów (896 tysięcy). Z kolei biorąc pod uwagę kategorię narodowości to Polaków w UK jest 696 tysięcy i pod tym względem nie mamy żadnej konkurencji (mniejszość z Indii i Irlandii szacuje się na 370 tysięcy).

Poniżej prezentujemy dane za ONS:

Dla pełnego kontekstu dodajmy, iż według najnowszych danych w UK mieszka 9,6 mln osób urodzonych za granicą i 6,0 mln osób niemających brytyjskiego obywatelstwa. Ogółem brytyjska populacja sięga 67,1 mln.

Jak zmieniała się liczba Polaków w UK?

W 1931 r. obywateli narodowości polskiej było w Wielkiej Brytanii niecałe 45 000. Liczba ta w znaczący sposób wzrosła po II wojnie światowej i represjach, jakie wobec części Polaków nad Wisłą zastosowały nowe komunistyczne władze. W 1951 r., a zatem kilka lat po wojnie, liczba Polaków w UK osiągnęła nieco ponad 162 000 osób. Co ciekawe także, w 2003 r., czyli na kilka miesięcy przed akcesją Polski do Unii Europejskiej, na Wyspach oficjalnie mieszkało jedynie... 69 000 Polaków.

Według Cenzusu z 2011 roku w Zjednoczonym Królestwie żyło 905 000 osób narodowości polskiej, z czego 832 000 urodziło się w Polsce. Polacy pozostawali najliczniejszą grupą narodowościową imigrantów w Wielkiej Brytanii, a język polski był drugim co do popularności językiem w Anglii i trzecim w Wielkiej Brytanii (po angielskim i walijskim). Liczba obywateli polskich w UK rosła od momentu wejścia naszego kraju do UE. Ta tendencja utrzymywał się do 2016 roku i trwa do chwili obecnej. Rekordowy spadek odnotowano w drugiej połowie 2018 roku.