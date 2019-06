Liczba Polaków w UK starających się o brytyjskie obywatelstwo jest REKORDOWA

W pierwszym kwartale 2019 roku rekordowa liczba Polaków mieszkających na Wyspie aplikowała o brytyjskie obywatelstwo. Według oficjalnych statystyk rządowych złożono ponad 3.5 tysiąca wniosków w związku z tą sprawą.

Jeszcze nigdy w historii tak duża liczba Polaków w takim przedziale czasu nie składała wniosków o obywatelstwo Wielkiej Brytanii - w sumie aplikacje naszych rodaków na Wyspie stanowią niemal 20 procent ogółu migrantów z krajów UE starających się o wyspiarski paszport. Natomiast od kwietnia 2018 roku do marca 2019 złożono aż 10.4 tysiąca wniosków. Pozytywną odpowiedź uzyskało 8.8 tysiąca. W sumie od momentu referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej Polacy złożyli dokładnie 23 586 wniosków do Home Office w tej kwestii.

"Polskie prawo nie zabrania posiadania podwójnego obywatelstwa Polski i Wielkiej Brytanii, jednak nie skutkuje to możliwością przedkładania obywatelstwa obcego nad polskie lub domagania się traktowania jak obcokrajowiec" - pisze w depeszy Polskiej Agencji Prasowej Jakuba Krupa.

Procedura naturalizacyjna w Wielkiej Brytanii kosztuje 1330 funtów. Dla Polaków, którzy chcą nadal żyć i pracować w UK w perspektywie Brexitu uzyskanie brytyjskiego paszportu stanowi w pewien sposób alternatywę dla "settled status". W ramach EU Settlement Status już 103 tysiące Polaków starało się o uzyskanie prawa do pobytu w UK po Brexicie bez konieczności posiadania podwójnego obywatelstwa.

Co ciekawe, według danych ONS liczba Polaków mieszkających w UK spada - w ciągu 12 miesięcy populacja naszych rodaków zmniejszyła się o 116 tysięcy. Jak to się ma do faktu, że coraz więcej Polaków stara się o brytyjski paszport?

"Eksperci wskazywali, że oba - na pierwszy rzut oka sprzeczne - trendy podkreślają istnienie różnych grup w ramach polskiej społeczności. Część Polaków - w szczególności młodsze rodziny - jest w obliczu spodziewanego opuszczenia Wspólnoty zainteresowanych powrotem do kraju. Jednocześnie wielu z nich osiedliło się w Wielkiej Brytanii na stałe i podejmuje dalsze kroki polegające na integracji ze społeczeństwem przyjmującym" - podsumowuje Jakub Krupa w swoim tekście.