Liczba ofiar pandemii w Wielkiej Brytanii sięgnęła 40 tysięcy według oficjalnych danych ONS

Co czeka nas dalej?

Jak wynika z oficjalnych wyliczeń zaprezentowanych przez brytyjskie Office for National Statistics liczba ofiar koronawirusa w UK sięgnęła 40 tysięcy. Powodem tak drastycznego wzrostu liczby zgonów jest doliczenie śmierci, które miały miejsce w domach opieki na Wyspie.

Jak podaje ONS w swoim najnowszym komunikacie zarejestrowano dokładnie 35 044 zgonów, które były spowodowane zakażeniem koronawirusem w w Anglii i Walii. Wraz z danymi dotyczącymi Szkocji i Irlandii Północnej całkowita suma ofiar Covid-19 na Wyspach wynosi obecnie 40 011. W tej sumie zawierają się zarówno zgony, które miały miejsce w placówkach NHS, jak i śmierci, które zostały odnotowane w "care homes" oraz prywatnych domach. Wraz z najnowszą aktualizacją danych dodano 10 tysięcy zmarłych w domach opieki.

Sytuacja w UK się polepsza, pomimo rekordowej liczby zgonów

Według danych zebranych przez Johns Hopkins University (JHU) w chwili obecnej Wielka Brytania jest najbardziej dotkniętym korona-kryzysem krajem w Europie. Na Wyspach odnotowano największą liczbę zgonów i to zdecydowanie. We Włoszech zmarło 30 739 osób, w Hiszpanii 26 744, a we Francji 26 604. Z kolei Niemcy odnotowały tylko 7 661 zgonów.

Niemniej, trzeba odnotować, że jak wykazują wyliczenia ONS wskaźniki śmiertelności w UK spadają. Po raz pierwszy od czasu trwania pandemii koronawirusa w każdym regionie Anglii i Walii odnotowano zmniejszoną liczbę ofiar śmiertelnych w perspektywie populacji ogólnej.

Co czeka nas dalej?

Poza tym, sytuacja w Londynie, który do tej pory uchodził za jedno z największych ognisk epidemii w skali całego kraju, zdaje się poprawiać. Brytyjska stolica nie jest już miejscem, w którym notuje się najwięcej zgonów na Covid-19 i miasto zanotowało znaczący spadek śmierci z tego powodu. Londyn nie wyróżnia się na tym tle w porównaniu do reszty kraju i wpisuje się w ogólną tendencję całego Zjednoczonego Królestwa. W chwili obecnej najgorsza sytuacja jest na południowym wschodzie.

Już drugi tydzień z rzędu spada liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w angielskich domach opieki. Łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 8314, ale liczba cotygodniowych zgonów spadła do 1503 z 2379 w tygodniu kończącym się 24 kwietnia. Jak się zdaje właśnie wtedy pandemia osiągnęła najbardziej niszczycielski szczyt w tym sektorze.