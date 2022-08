Liczba ofert pracy w UK spadła po raz pierwszy od 2020 roku. W których branżach pojawiło się najmniej wakatów?

Fot. Getty

Najnowsze dane Office for National Statistics na temat rynku pracy w UK pokazują pierwszy od dwóch lat spadek liczby wakatów na Wyspach. Bezrobocie też nieznacznie spadło.

Ostatni raport Office for National Statistics (ONS) sugeruje, że na rynku pracy w UK można zauważyć pierwsze oznaki mniejszego zainteresowania brytyjskich pracodawców zatrudnianiem nowych pracowników. Między majem a lipcem 2022 na Wyspach pojawiło się nieco mniej ofert pracy. Mimo takiej tendencji, między kwietniem a czerwcem 2022 bezrobocie w UK nieznacznie spadło.

Na rynku pracy w UK pojawiło się mniej ofert pracy

Liczba ofert dotyczących wolnych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii w okresie od maja do lipca 2022 roku wyniosła 1 274 400. Oznacza to spadek liczby wakatów o 19 800 - w porównaniu z wcześniejszym kwartałem. Jest to także pierwszy kwartalny spadek od dwóch lat - poprzedni odnotowano w okresie od czerwca do sierpnia 2020 roku. Należy jednak zaznaczyć, że pomimo niedużego spadku, liczba ofert pracy w UK w ostatnim kwartale wyniosła łącznie 478 800, czyli pozostała wciąż na poziomie wyższym niż przed pandemią.

Najnowsze dane ONS wskazują, że kwartalny wzrost liczby wakatów w UK spadł do poziomu ujemnego, wynosząc -1,5 proc. w okresie od maja do lipca 2022 w stosunku do wcześniejszego kwartału. Jak wyglądała sytuacja w poszczególnych sektorach i branżach?

Raport ONS pokazuje, że spadki odnotowano w większości przedsiębiorstw z sektora przemysłu, ale nie tylko. Wśród branż, w których odnotowano największy spadek liczby wolnych miejsc pracy, znalazły się przede wszystkim:

rozrywka i rekreacja - liczba ofert pracy spadła o 14,4 proc. od maja do lipca 2022 (w stosunku do wcześniejszego kwartału)

budownictwo - spadek o 13,8 proc.

administracja i wsparcie - spadek o 10,2 proc.

transport i magazynowanie - spadek o 7,7 proc.

edukacja - spadek 3,7 proc.

handel hurtowy i naprawa pojazdów - spadek o 1,6 proc.

Według raportu ONS w ostatnim kwartale nie we wszystkich branżach odnotowano jednak spadek liczby ofert pracy. Więcej wakatów niż w poprzednim kwartale pojawiło się przede wszystkim w branżach:

administracja publiczna, obrona i bezpieczeństwo społeczne - wzrost liczby ofert pracy o 11,7 proc.

opieka zdrowotna i społeczna - wzrost 4,3 proc.

usługi noclegowe i gastronomiczne - wzrost o 1,9 proc.

Bezrobocie w UK nieznacznie spadło

Najnowsze dane ONS dotyczą także ogólnego poziomu bezrobocia w Wielkiej Brytanii. W okresie od kwietnia do czerwca 2022 bezrobocie na Wyspach nieznacznie spadło, sięgając 3,8 proc. - w porównaniu do poprzedniego kwartału jest to spadek o 0,1 proc. Ponadto, bezrobocie w UK pozostaje o 0,2 proc. niższe w porównaniu do poziomu sprzed pandemii. Bank of England ostrzega jednak, że - z powodu rosnącej inflacji - w ciągu najbliższych trzech lat odsetek bezrobotnych w UK może sięgnąć 6 proc.

Headline indicators for the UK labour market for April to June 2022 show that



▪️ employment was 75.5%

▪️ unemployment was 3.8%

▪️ economic inactivity was 21.4%



https://t.co/NCz8Ddywixpic.twitter.com/3F3O5XhFnh — Office for National Statistics (ONS) (@ONS) August 16, 2022

