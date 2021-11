Liczba imigrantów z UE przyjeżdżających na Wyspy spadła do najniższego poziomu od lat

Obywatele UE trzymają się z daleka od Wielkiej Brytanii przez pandemię i Brexit. Właśnie ONS podało, że saldo migracji na Wyspach spadło aż o 88 proc. – takiego wyniku nie było od lat.

Najnowsze dane ONS za 2020 rok pokazują rekordowy spadek liczby przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii imigrantów z UE. Saldo migracji, czyli różnica między imigracją a emigracją spadła aż o 88 procent od 2019 roku, do najniższego poziomu od 1993 roku.

Jak pokazują dane ONS – saldo migracji osiągnęło poziom 34 000 w 2020 roku. Rok wcześniej natomiast, w 2019 wynosiło aż 217 000. Widać w tym znaczący spadek liczby obywateli UE przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii.

W roku 2020 przyjechało do UK 268 000 imigrantów z UE, a dla porównania w roku 2019 aż 592 000. Co ciekawe spadła także emigracja w 2020 roku – około 234 000 osób opuściło wtedy Wielką Brytanię, a rok wcześniej 300 000.

Spadek imigracji zarejestrowano we wszystkich głównych grupach – obywateli UE, obywateli spoza UE oraz wracających do kraju Brytyjczyków. O 94 000 więcej obywateli UE wyjechało z Wysp niż przyjechało.

Our analysis, based on new experimental methods, showed immigration was much lower in 2020 than previous years, likely caused by a combination of the #COVID19 pandemic and Brexit.



An estimated 268,000 people immigrated to the UK during 2020, compared to 592,000 people in 2019. pic.twitter.com/bCNstLzCIH