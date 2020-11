Liczba imigrantów z UE pracujących w Wielkiej Brytanii spadła od początku epidemii o 16 proc.

Fot. Getty

Z najnowszych statystyk zaprezentowanych przez The Office for National Statistics wynika, że liczba imigrantów z Unii Europejskiej pracujących w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się o 16 proc. od momentu wybuchu pandemii. O 99 proc. zmalała także liczba złożonych przez nich w lecie wniosków o wydanie National Insurance Number.

Najnowsze dane pokazują, że pandemia tylko przyspieszyła pewne procesy zapoczątkowane przez Brexit. Dane opublikowane właśnie przez The Office for National Statistics pokazały, że od początku pandemii liczba aktywnych zawodowo imigrantów z Unii Europejskiej w UK zmniejszyła się o 16 proc.! W liczbach całkowitych przedstawia się to tak, że jeszcze przed wybuchem ogólnoświatowej epidemii COVID-19 na Wyspach zatrudnionych było 1,87mln imigrantów z UE, natomiast w ciągu niecałego roku ich liczba skurczyła się o 364 000. W tym samym czasie liczba pracujących w UK imigrantów spoza UE spadła o zaledwie 5 proc. (65 000) – z 1,36 mln do 1,29 mln.

Imigranci z UE wyjeżdżają z UK

Wszystko wskazuje na to, że epidemia przyśpieszyła decyzję wielu imigrantów z UE o powrocie do kraju, a tych, którzy chcieli jeszcze w 2020 r. przyjechać do pracy na Wyspy, możliwe że do tego zniechęciła. Eksperci przypuszczają, że duży wpływ na oglądane liczby mają zawirowania w branży turystyczno – hotelarskiej, w której tradycyjnie pracuje wielu imigrantów. Część, która mieszkała w UK już od dłuższego czasu, mogła wraz z utratą pracy i słabymi perspektywami na powrót do niej w najbliższym czasie, zdecydować się na powrót do kraju. Jednocześnie w lecie niewielu imigrantów z UE zdecydowało się przyjechać na Wyspy, o czym świadczy chociażby fakt, że w okresie od lipca do września zarejestrowanych zostało o 99 proc. mniej wniosków o wydane National Insurance Number, niż rok wcześniej. W tym samym czasie, według danych zebranych przez organizację Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), liczba wniosków o przyznanie NIN ze strony imigrantów spoza UE zmalała o 65 proc.