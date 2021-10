Liczba imigrantów z UE pobierających benefity w UK PODWOIŁA się podczas pandemii

W czasie pandemii w UK liczba imigrantów z krajów unijnych, którzy pobierali benefity podwoiła się. Jak podaje "The Daily Telegraph" prawie 800 tysięcy osób w wieku produkcyjnym w tym okresie otrzymywało brytyjskie świadczenia, a cześć z nich mieszkało już poza Wyspą.

Nowe dane pokazują, że liczba obywateli unijnych mieszkających w Wielkiej Brytanii ubiegających się o świadczenia podwoiła się podczas pandemii koronawirusa. Bezrobocie wśród obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii wzrosło z 3 procent przed pandemią, do 6 procent latem ubiegłego roku. Według danych DWP, liczba osób ubiegających się o świadczenia w wieku produkcyjnym wzrosła o 104 procent, z 380 000 w listopadzie 2019 r. do 780 000 w listopadzie 2020 roku. Według ekspertów ds. migracji, obywatele UE zostali najmocniej dotknięci przez pandemię z wiadomych przyczyn. Jakich? To właśni oni stanowią dużą część siły roboczej zatrudnionej w hotelarstwie i handlu detalicznym, a te właśnie branże zostały mocno pokiereszowane przez Covid-19.

Ilu Polaków w UK pobierało benefity podczas pandemii?

Jak wyglądają konkretny liczby w kwestii pobierania zasiłków w UK przez obcokrajowców? Roszczenia obywateli z grupy określanej jako UE2 – a więc z Rumunii i Bułgarii – wzrosły ponad trzykrotnie, z 66 do 190 tys. W przypadku obywateli krajów określanych, jako UE8 – do których należą Polacy, Czesi i Węgrzy – roszczenia wzrosły o 94 proc. ze 160 do 300 tys. Ogółem w listopadzie 2020 roku 1,6 miliona nie-Brytyjczyków pobierało świadczenia. Z tej grupy 780 tysięcy osób stanowili emigranci z krajów unijnych, a 820 tysięcy - spoza UE.

Dla pełnego kontekstu trzeba dodać, że liczba osób pobierającym zasiłki w UK w tym okresie wynosiła 9,9 miliona, z czego Brytyjczycy stanowili zdecydowaną większość, wynoszącą 8,3 miliona osób.

Imigranci z UE najmocniej ucierpieli z powodu Covid-19

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że brytyjskie władze nie są w stanie określić jak duży jest odsetek tych imigrantów, którzy po Brexicie wyjechali z UK, lecz nadal pobierają zasiłki. Jak podaje "Telegraph" zarówno Departament Pracy i Emerytur (DWP), jak i HM Revenue & Customs (HMRC) nie są w stanie przedstawić konkretnych wyliczeń dotyczący liczby osób pobierających świadczenia socjalne "z zagranicy".

"Jest to problem, o który się martwimy" - komentował cytowany przez "Telegraph" przedstawiciel wyższego szczebla rządowego. "6,2 mln obywateli UE ma dostęp do świadczeń, ulg podatkowych i programu furlough. Te pieniądze mogą często być pobierane przez tych, którzy wrócili do innego kraju (...). To jest coś, na co będziemy musieli zwrócić baczniejszą uwagę".