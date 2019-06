Lepiej nie zasypiaj w samolocie! Kobieta, która zdrzemnęła się tylko chwilę, obudziła się zupełnie sama w ciemnej zamkniętej maszynie…

Fot. Getty

Podczas podróży samolotem na stosunkowo krótkim odcinku pewna kobieta zrobiła sobie małą drzemkę. Gdy się obudziła, okazało się, że w samolocie oprócz niej nie ma już żywej duszy, a przestrzeń pochłania nieprzenikniony mrok. Na domiar złego, przerażona pasażerka nie mogła wydostać się z zamkniętej na cztery spusty maszyny…

Tiffani A. powiedziała, że ​​przeszła „przerażającą” próbę w samolocie linii Air Canada, lecącym z Quebecu do Toronto na początku czerwca. Kobieta swoją historię opublikowała na Facebooku:

- „Zasnęłam prawdopodobnie przed połową drogi mojego krótkiego 1,5-godzinnego lotu. Budzę się około północy (kilka godzin po wylądowaniu) przemarznięta i wciąż przywiązany do mojego siedzenia, w całkowitej ciemności (mówię o smolistej czerni). Jako osoba z zaburzeniami lękowymi… Mogę powiedzieć, jak bardzo było to straszne… Myślałam, że mam zły sen”.

Czytaj też: Homofobiczny atak na pokładzie Ryanaira - mężczyźni zwyzywali kobietę od "lesbijskich s***", a załoga linii nie reagowała

Kobieta twierdzi, że ​​ zdołała dodzwonić się do znajomego, jednak na nieszczęście jej telefon prawie od razu się rozładował i nie miała możliwości podłączyć go do prądu, ponieważ samolot był całkowicie wyłączony.

Próbując znaleźć wyjście w ciemnych czeluściach zamkniętego pokładu, pasażerka znalazła latarkę, leżącą gdzieś w kokpicie. Dopiero potem udało jej się znaleźć główne wyjście. Otworzyła drzwi, jednak nie mogła wysiąść z samolotu z powodu „40-50 stóp przepaści”, jakie dzieliły wyjcie z samolotu od ziemi!

W końcu zauważył ją kierowca wózka bagażowego: - „Był w szoku, zapytał, jak do cholery zostawili mnie w samolocie… Zastanawiałam się nad tym samym”, dodała pasażerka w swoim poście na Facebooku.

Polecane: Wakacje za granicą – Poznaj swoje prawa! Część I

Jak podają brytyjskie media, rzecznik Air Canada potwierdził historię kobiety i powiedział, że pozostają z nią w kontakcie.