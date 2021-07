Lekkoatletyka Tokio 2020: Jakie są szanse medalowe Polaków?

Relację z Olimpiady w Tokio na PolishExpress sponsoruje telewizja internetowa WEEB.TV

Już jutro polscy lekkoatleci przystąpią do boju o olimpijskie medale! Reprezentacja Polski w lekkoatletyce od lat plasuje się w ścisłej, światowej czołówce, a po obronieniu w Chorzowie tytułu drużynowego mistrza Europy apetyt na wielkie wygrane tylko wzrósł. Jak będzie tym razem? Czy Polacy zawojują Stadion Narodowy w Tokio i przywiozą nad Wisłę garść medali?

Największe nadzieje medalowe podczas zmagań lekkoatletów na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio wiążemy z młociarzami. Wśród pań o podium powalczy Anita Włodarczyk - dwukrotna złota medalistka igrzysk olimpijskich, w Londynie (2012) i Rio de Janeiro (2016), czterokrotna mistrzyni świata, w Berlinie (2009), Moskwie (2013), Pekinie (2015) i Londynie (2017) oraz wielokrotna mistrzyni Europy, a także Malwina Kopron – brązowa medalistka Mistrzostw Świata w Londynie (2017). Wśród panów szansę na podium mają Paweł Fajdek – czterokrotny mistrz świata, w Moskwie (2013), Pekinie (2015), Londynie (20170 i Doha (2019), a także Wojciech Nowicki – brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro (2016) i wielokrotny, brązowy medalista mistrzostw świata. Powracająca po długiej kontuzji Anita Włodarczyk jest obecnie w posiadaniu trzeciego wyniku na świecie (77,93 m), a wyprzedzają ją dwie Amerykanki - DeAnne Price (80,31 m) i Brooke Andersen (78,18 m). Malwina Kopron, z wynikiem 75,42 m, plasuje się w tym roku na 8. miejscu. Paweł Fajdek, z rezultatem 82,98 m, jest absolutnym liderem tegorocznych konkursów, ale nad Polakiem ciąży fatum dwóch nieudanych imprez olimpijskich na przestrzeni ostatnich 9 lat. Jednak, jak mówi przysłowie - „do trzech razy sztuka” i może faworytowi uda się wreszcie zgarnąć złoty krążek na olimpiadzie. Wojciech Nowicki, z wynikiem 81,36 m, plasuje się w tym roku na 3. miejscu na świecie, a zatem w rzucie młotem wśród panów możemy liczyć nawet na dublet.

Szanse medalowe Polaków

Poza młociarzami spore szanse medalowe mają także polscy oszczepnicy - Maria Andrejczyk i Marcin Krukowski, biegacze - Marcin Lewandowski i Patryk Dobek, kulomiot Michał Haratyk, tyczkarz Piotr Lisek i tzw. Aniołki Matusińskiego – czyli żeńska sztafeta 4x400 m. Maria Andrejczyk dysponuje obecnie najlepszym wynikiem na świecie – 71,40 m, a do pobicia rekordu świata brakuje jej zaledwie 88 cm. Z kolei Marcin Krukowski, z tegorocznym rezultatem 89,55 m, zajmuje drugie miejsce, tuż za plecami Niemca Johannesa Vettera. Biegacze Marcin Lewandowski i Patryk Dobek plasują się ze swoimi tegorocznymi wynikami nieco dalej – Lewandowski zajmuje 6. miejsce na 1500 m, a Dobek - 7. miejsce na 800 m, ale polscy sportowcy zawsze walczą do końca i wiele może się tu zdarzyć. Jeśli chodzi o Michała Haratyka, to zajmuje on obecnie 5. miejsce na świecie, a Paweł Lisek – 8. miejsce w skoku o tyczce. Wielkie nadzieje wiążemy natomiast z Aniołkami Matusińskiego – żeńską sztafetą 4x400 m. Pod względem osiąganego czasu Polki ustępują jedynie Amerykankom.

Lekkoatletyka – występy Polaków. Terminarz IO w Tokio 2020



Poniżej znajdziecie dokładny terminarz startu Polaków od 30 lipca do 8 sierpnia

Piątek – 30.07

2:45 - rzut dyskiem - eliminacje – Piotr Małachowski, Bartłomiej Stój

2:55 - bieg 800 m – eliminacje - Joanna Jóźwik, Angelika Sarna, Anna Wielgosz

12:25 - pchnięcie kulą – eliminacje - Paulina Guba, Klaudia Kardasz

13:00 - sztafeta 4x400 m mieszana - eliminacje

Sobota – 31.07

2:00 - 400 m ppł – eliminacje - Joanna Linkiewicz

2:40 - skok o tyczce mężczyzn – eliminacje - Piotr Lisek, Paweł Wojciechowski, Robert Sobera

2:50 – bieg 800 m mężczyzn - eliminacje - Marcin Lewandowski, Patryk Dobek, Mateusz Borkowski

3:45 – bieg 100 m ppł kobiet – eliminacje - Pia Skrzyszowska, Klaudia Siciarz

13:15 - rzut dyskiem - finał - ew. Piotr Małachowski, Bartłomiej Stój

13:50 - bieg 800 m kobiet - półfinały

14:35 - mieszana sztafeta 4x400 m - finał

Niedziela – 1.08

2:10 - rzut młotem kobiet - eliminacje - Anita Włodarczyk, Joanna Fiodorow, Malwina Kopron

2:40 - bieg na 3000 m z przeszkodami kobiet – eliminacje - Aneta Konieczek, Alicja Konieczek

3:35 - pchnięcie kulą kobiet – finał - ew. Paulina Guba, Klaudia Kardasz

3:45 - bieg 400 m mężczyzn – eliminacje - Karol Zalewski

12:45 - bieg 100 m ppł kobiet - półfinały- ew. Pia Skrzyszowska, Klaudia Siciarz

13:25 - bieg 800 m mężczyzn - półfinały- ew. Marcin Lewandowski, Patryk Dobek, Mateusz Borkowski

Poniedziałek – 2.08

2:00 - eliminacje rzutu młotem mężczyzn - Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki

2:35 - 1500 m kobiet – eliminacje - Martyna Galant

4:50 - bieg 100 m ppł – finał – ew. Klaudia Siciarz, Pia Skrzyszowska

13:05 - bieg 400 m mężczyzn – półfinały – ew. Karol Zalewski

13:35 - bieg 400 m ppł kobiet – półfinały - ew. Joanna Linkiewicz

Wtorek- 3.08

2:05 - bieg 1500 m mężczyzn – eliminacje - Marcin Lewandowski, Michał Rozmys

2:20 - rzut oszczepem kobiet - eliminacje - Maria Andrejczyk

2:45 - bieg 400 m kobiet - eliminacje - Justyna Święty-Ersetic, Iga Baumgart-Witan, Natalia Kaczmarek

12:10 – bieg 110 m ppł mężczyzn - eliminacje - Damian Czykier

12:15 - pchnięcie kulą mężczyzn - eliminacje - Konrad Bukowiecki, Michał Haratyk

12:20 - skok o tyczce mężczyzn - finał - ew. Piotr Lisek, Paweł Wojciechowski, Robert Sobera

13:35 - rzut młotem kobiet – finał - ew. Anita Włodarczyk, Joanna Fiodorow, Malwina Kopron

14:25 - bieg 800 m kobiet – finał - ew. Joanna Jóźwik, Angelika Sarna, Anna Wielgosz

Środa – 4.08

2:00 - dziesięciobój mężczyzn, 100 m mężczyzn - Paweł Wiesiołek

2:05 - rzut oszczepem mężczyzn - eliminacje - Marcin Krukowski, Cyprian Mrzygłód

2:35 - siedmiobój kobiet, 100m ppł - Adrianna Sułek

2:55 - dziesięciobój mężczyzn, skok w dal - Paweł Wiesiołek

3:35 - siedmiobój kobiet, skok wzwyż - Adrianna Sułek

4:00 - bieg 110 m ppł mężczyzn – półfinały - ew. Damian Czykier

4:30 – bieg 400 m przez płotki kobiet - finał - ew. Joanna Linkiewicz

4:40 - dziesięciobój mężczyzn, pchnięcie kulą - Paweł Wiesiołek

11:30 - dziesięciobój mężczyzn, skok wzwyż - Paweł Wiesiołek

12:00 - bieg 1500 m kobiet – półfinały - ew. Martyna Galant

12:05 - siedmiobój kobiet, pchnięcie kulą - Adrianna Sułek

12:30 – bieg 400 m kobiet - półfinały - ew. Justyna Święty-Ersetic, Iga Baumgart-Witan, Natalia Kaczmarek

13:00 - bieg na 3000 m z przeszkodami kobiet – eliminacje - Alicja Konieczek, Aneta Konieczek

13:15 - rzut młotem mężczyzn - finał - ew. Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki

13:30 - siedmiobój kobiet, 200 m kobiet - Adrianna Sułek

14:05 - 800 m mężczyzn - finał - ew. Marcin Lewandowski, Patryk Dobek, Mateusz Borkowski

14:30 - dziesięciobój mężczyzn, 400 m mężczyzn - Paweł Wiesiołek

Czwartek – 5.08

2:00 - dziesięciobój mężczyzn, 110 m ppł - Paweł Wiesiołek

2:10 - skok wzwyż kobiet - eliminacje- Kamila Lićwinko

2:40 - siedmiobój kobiet, skok w dal - Adrianna Sułek

2:50 - dziesięciobój mężczyzn, rzut dyskiem - Paweł Wiesiołek

3:00 - sztafeta 4x100m kobiet – eliminacje - (Pia Skrzyszowska, Marlena Gola, Paulina Guzowska, Paulina Paluch, Klaudia Adamek, Marika Popowicz-Drapała)

4:05 - pchnięcie kulą mężczyzn - finał - ew. Konrad Bukowiecki, Michał Haratyk

4:55 - bieg 110 m przez płotki mężczyzn - finał - ew. Damian Czykier

5:30 - siedmiobój kobiet, rzut oszczepem - Adrianna Sułek

5:45 - dziesięciobój mężczyzn, skok o tyczce - Paweł Wiesiołek

9:30 - chód na 20 km mężczyzn - Łukasz Niedziałek

12:15 - dziesięciobój mężczyzn, rzut oszczepem - Paweł Wiesiołek

12:25 - sztafeta 4x400 m kobiet - eliminacje - Justyna Święty-Ersetic, Iga Baumgart-Witan, Gosia Hołub-Kowalik, Natalia Kaczmarek, Dominika Baćmaga, Anna Kiełbasińska, Kornelia Lesiewicz, Kinga Gacka

13:00 - 1500 m mężczyzn - półfinał - ew. Marcin Lewandowski, Michał Rozmys

14:00 – bieg 400 m mężczyzn - finał - ew. Karol Zalewski

14:40 - dziesięciobój mężczyzn, 1500 m - Paweł Wiesiołek

22:30 - chód na 50 km - Artur Brzozowski, Rafał Augustyn, Dawid Tomala

Piątek- 6.08

9:30 - chód na 20 km - Katarzyna Zdziebło

13:25 - sztafeta 4x400 m mężczyzn - eliminacje - Karol Zalewski, Kajetan Duszyński, Patryk Grzegorzewicz, Dariusz Kowaluk, Jakub Krzewina, Mateusz Rzeźniczak, Wiktor Suwara, Tymoteusz Zimny

13:50 - rzut oszczepem kobiet - finał - ew. Maria Andrejczyk

14:35 - bieg 400 m kobiet - finał - ew. Justyna Święty-Ersetic, Iga Baumgart-Witan, Natalia Kaczmarek

14:50 – bieg 1500 m kobiet - finał - ew. Martyna Galant

15:30 - sztafeta 4x100m kobiet - finał

Sobota – 7.08

0:00 - maraton kobiet - Angelika Mach, Karolina Nadolska, Aleksandra Lisowska

12:35 - skok wzwyż kobiet - finał - ew. Kamila Lićwinko

13:00 - rzut oszczepem mężczyzn - finał - ew. Marcin Krukowski, Cyprian Mrzygłód

13:40 - 1500 m mężczyzn - finał - ew. Marcin Lewandowski, Michał Rozmys

14:30 - sztafeta 4x400 m kobiet - finał - ew. Justyna Święty-Ersetic, Iga Baumgart-Witan, Gosia Hołub-Kowalik, Natalia Kaczmarek, Dominika Baćmaga, Anna Kiełbasińska, Kornelia Lesiewicz, Kinga Gacka

14:50 - sztafeta 4x400 m mężczyzn - finał - ew. Karol Zalewski, Kajetan Duszyński, Patryk Grzegorzewicz, Dariusz Kowaluk, Jakub Krzewina, Mateusz Rzeźniczak, Wiktor Suwara, Tymoteusz Zimny

Niedziela – 8.08

00:00 - maraton - Marcin Chabowski, Adam Nowicki, Arkadiusz Gardzielewski