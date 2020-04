Lekarze w UK otrzymali wytyczne jakich pacjentów ratować w razie przeciążenia NHS

Być może już wkrótce brytyjscy lekarze będą zmuszeni wybierać czyje życie będą ratować - stowarzyszenie British Medical Association’s (BMA) wydało w tej sprawie oficjalny dokument.

Ze względu na wciąż rosnąć liczbę pacjentów cierpiących na Covid-19 i olbrzymie obciążenie brytyjskiego NHS, British Medical Association (BMA) wydało oficjalny dokument zawierający porady w zakresie etyki. O co chodzi? Otóż już wkrótce lekarze mogą stanąć przed trudnym wyborem. Ze względu na ograniczenia w dostępie do środków i do leczenia będą musieli wybierać pośród pacjentów i zastanowić się czyje życie (próbować) ratować.

Nowe wytyczne opracowane przez BMA mają na celu zapewnienie lekarzom jasnego i "etycznie uzasadnionego wsparcia", jeśli będą musieli podejmować trudne decyzje dotyczące opieki nad pacjentem podczas pandemii.

CZTAJ TEŻ: 61-letni polski lekarz zawieszony w Wielkiej Brytanii po tym, jak trzykrotnie nie zdał testów z języka angielskiego

"W ciągu nadchodzących tygodni może dojść do sytuacji, w której będzie trzeba podejmować trudne wybory. Wiemy, że będą one kwestionowane. Wiemy, że spowodują ból i gniew" - komentował dr John Chisholm, przewodniczący komitetu etyki medycznej BMA na łamach portalu "Metro". "Nikt nie chce podejmować takich decyzji, ale jeśli zasoby są ograniczone, decyzje te należy podejmować" - podsumował doktor Chisholm.

"Ludzie, którzy w normalnych okolicznościach byliby poddawani mozolnemu leczeniu, w takiej sytuacji znajdą się pod opieką paliatywną, aby zrobić miejsca dla tych, którzy bardziej skorzystają na środkach przeznaczonych na ich leczenie" - kontynuuje Chisholm.

WAŻNE! "Róbcie zakupy tylko RAZ W TYGODNIU!" - zaleca brytyjski minister transportu

Wytyczne BMA w tej materii sprowadzają się do tego, że w szczytowym momencie pandemii lekarze mogą być zmuszeni do oceny na ile dana osoba ma "zdolność do skorzystania" z leczenia. W praktyce może oznaczać to, że lekarzom będzie szkoda "marnować środki" na leczenie kogoś, kto ze względu na swój wiek i inne choroby ma mniejsze szanse wyzdrowieć w krótszym czasie i przerzucić je na tych pacjentów, którzy rokują lepiej.

"Może to obejmować wycofanie się z leczenia osoby, która znajduje się w stabilnym stanie lub nawet jej stan się poprawia, ale której obiektywna ocena wskazuje na gorsze rokowanie, niż w przypadku innego pacjenta wymagający tego samego zasobu" - konkluduje doktor Chisholm.