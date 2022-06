Lekarze w UK chcą 30-procentowej podwyżki - czy Wyspom grozi strajk medyków?

BMA wzywa rząd do podwyżek dla lekarzy NHS

Brytyjscy lekarze wzywają rząd do 30-procentowych podwyżek w przeciągu następnych pięciu lat. Jeśli ich żądania nie zostaną spełnione, może czekać nas strajk pracowników sektora ochrony zdrowia.

Delegaci na dorocznej konferencji British Medical Association’s (Brytyjskiego Stowarzyszenia Medycznego) podjęli decyzję o zwróceniu się do władz UK z wnioskiem o podwyżkę wynagrodzenia. Ma ona sięgnąć 30 proc. w przeciągu najbliższych pięciu lat, aby zrekompensować rzeczywiste cięcia wynagrodzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich 14 lat. Lekarze pracujący na "pierwszej linii" zaznaczają, iż kolejne lata zamrożenia płac i roczne podwyżki wynagrodzeń o zaledwie 1% sprawiły, iż rzeczywista wartość ich pensji na rękę spadła o prawie jedną trzecią od 2008 roku. W obecnej sytuacji zwrócili się do rządu o „przywrócenie ich pełnej pensji”. "Nie powinniśmy czekać, aż sytuacja się pogorszy się jeszcze bardziej" - komentowała dr Emma Runswick, członek rady BMA, proponując wniosek w tej sprawie.

"Wszyscy zasługujemy na komfort i przyjemność w naszym życiu. Przywrócenie płac jest właściwą, sprawiedliwą i moralną rzeczą do zrobienia. (...) Nie jestem głupia, wiem, że prawdopodobnie konieczne będą akcje protestacyjne, aby poruszyć rząd w tej sprawie… Nie ulegajmy pokusie zaakceptowania żałosnej przyszłości dla naszego zawodu. Jesteśmy warci więcej" - dodawała.

Decyzja BMA stanowi poważną eskalację rosnącej determinacji związków zawodowych w sektorze ochrony zdrowia w zapewnieniu znacznie wyższych wynagrodzeń pracownikom NHS. ma to pomóc w walce z obecną inflacją, która sięga 9,1%. Wszyscy naciskają na podwyżkę płac, która przynajmniej równa się inflacji, chociaż Royal College of Nursing dąży do podwyżki o 5% powyżej tej kwoty.

Dwie niezależne grupy ekspertów, które doradzają rządowi w sprawie wynagrodzeń NHS wkrótce przedstawią swoje zalecenia dotyczące tego, na jakie pensje będzie mógł liczyć personel medyczny w latach 2022-23. Obecnie oczekuje się, że personel NHS (z wyłączeniem lekarzy i dentystów) będzie mógł liczyć na podwyżkę o około 4% do 5% – powyżej 3%, które ministrowie ustalili jako stałe maksimum, ale znacznie poniżej tego żądane przez związki.

