Lekarze GP będą wypisywać recepty na spacery i jazdę na rowerze. Nowy program pilotażowy ma zmniejszyć obciążenie NHS

Brytyjskie władze testują nowe podejście do medycyny.

Fot. Getty

W całej Anglii lekarze pierwszego kontaktu mają przepisywać pacjentom takie aktywności, jak spacery czy jazda na rowerze. Rozwiązanie to ma przyczynić się do zdrowszego stylu życia mieszkańców, a tym samym do zmniejszenia obciążenia NHS - dzięki działaniom profilaktycznym.

Od dziecka przyzwyczajani jesteśmy do tego, że lekarze przepisują leki i ewentualnie dają wskazówki, dotyczące np. zmiany stylu życia na zdrowszy poprzez lepszą dietę czy aktywność fizyczną. Rady te traktujemy też często z przymrużeniem oka. Najnowszy rządowy program pilotażowy, który w tym roku zostanie wdrożony w całej Anglii, ma to jednak radykalnie zmienić.

Spacer na receptę w Anglii

Program testowy o wartości 12,7 mln funtów został ogłoszony przez Ministerstwo Transportu i jest częścią szerszego podejścia stosowanego przez NHS, zwanego „przepisywaniem społecznym”. Podejście to polega na tym, że lekarze mają możliwość kierowania pacjentów w stronę działań, które nie są ściśle medyczne. Podejście to przyjęło się już w kilku innych krajach, między innymi w Australii.

Jak podaje dziennik The Guardiam, jeszcze w 2020 roku brytyjskie władze rozpoczęły badania nad wpływem aktywności związanych ze środowiskiem naturalnym na ludzkie zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie. Według założeń podejścia, które ma być testowane od tego roku w Anglii, aktywność fizyczna oraz kontakt z przyrodą mają pozytywnie wpływać na zdrowie psychiczne i fizyczne, ograniczając ryzyko zapadnięcia na różnego rodzaju schorzenia, na przykład związane z układem kostnym lub układem krążenia.

Komentując nowy program pilotażowy, angielska minister zdrowia Maria Caulfield powiedziała: „Aktywność fizyczna jest niezwykle korzystna zarówno dla naszego zdrowia psychicznego, jak i fizycznego, pomagając zmniejszyć stres i odeprzeć inne choroby, takie jak choroby serca i otyłość”.

Program testowy ma być wdrażany na razie w 11 rejonach Anglii, w tym w Kornwalii, Bradford i Leeds. W ramach programu dostępne będą m.in. darmowe rowery do wypożyczenia. Ministerstwo Transportu poinformowało, że częścią programu są plany związane ze zmianą infrastruktury miejskiej na taką, która jest bardziej przyjazna pieszym i rowerzystom.

Program ma być testowany w Anglii przez najbliższe trzy lata. W tym okresie analizowane będą jego rezultaty, a w przypadku sukcesu, najprawdopodobniej zostanie wdrożony na stałe na szerszą skalę.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!