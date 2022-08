Lekarz wyjaśnia, dlaczego zawsze powinniśmy spać w pojedynkę i nie dzielić łóżka z partnerem

Fot. Getty

Spanie razem wydaje się najbardziej oczywistą sprawą, gdy dzielimy z kimś życie. Tymczasem Dr Karan Rajan wyjaśnia na TikToku, dlaczego każdy z nas powinien zasypiać w pojedynkę, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zadbać o dobry jakościowo sen.

Dr Karan Rajan odradza parom spanie obok siebie w tym samym łóżku, jeśli partnerzy/małżonkowie chcą dobrze przespać noc. Okazuje się bowiem, że wspólne spanie może mieć szkodliwy wpływ na nasze zdrowie, zwłaszcza, gdy jeden z partnerów zbytnio porusza się we śnie, a co gorsza, jeśli chrapie. Takie zachowania partnera prawdopodobnie uniemożliwią drugiej osobie leżącej w łóżku wejście w fazę snu REM (szybkich ruchów gałek ocznych), czyli przejście do najgłębszego etapu cyklu snu. Dr Rajan precyzuje, że ludzie mają różne cykle snu, co oznacza, że jeden partner może być go chronicznie pozbawiony, podczas gdy drugi jest całkowicie wypoczęty.

Dlaczego powinniśmy spać w oddzielnych łóżkach?

Ale wiercenie się lub chrapanie to nie jedyne powody, dla których powinniśmy wybrać spanie w oddzielnych łóżkach. Inną zaletą spania w pojedynkę jest obniżenie temperatury ciała – gdy śpimy we dwójkę, zwiększamy temperaturę ciała, co utrudnia zasypianie i może prowadzić do niewystarczającego odpoczynku w ciągu nocy. - Jednym z wyzwalaczy, których potrzebujesz, aby móc zasnąć, jest spadek temperatury ciała. Wspólne łóżko zwiększa ciepłotę ciała, więc zasypianie trwa dłużej – wyjaśnia doktor.

Wideo opublikowane przez lekarza w sieci wywołało lawinę komentarzy – jedni zgodzili się, że spanie razem powoduje czasami pewien dyskomfort, podczas gdy inni stwierdzili, że nie wyobrażają sobie spania oddzielnie. „Mój mąż i ja mamy zupełnie inne harmonogramy i style snu, śpimy osobno od ośmiu lat, uwielbiam to!” - napisała pewna żonata kobieta.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!