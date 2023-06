Lekarz GP w Anglii będzie mógł przepisać zastrzyki odchudzające

Lekarze GP w Anglii będą mogli proponować niektórym pacjentom zastrzyki odchudzające, nie tylko w ramach walki ze zjawiskiem otyłości na Wyspie, ale również, aby zmniejszyć presję na system opieki zdrowotnej w UK.

Podawany w zastrzykach lek Wegovy został zatwierdzony do stosowania w Wielkiej Brytanii przez NHS, po tym jak badania wykazały, że dzięki niemu możliwe jest zmniejszenie wagi ciała nawet o 10%. Jak działa? Wegovy osłabia apetyt u danego pacjenta. Podczas jedzenia szybciej odczuwa się uczucie sytości, przez co ogółem spożywa się mniej kalorii. Premier Rishi Sunak ogłaszając program pilotażowy wart 40 milionów funtów, zapowiedział, że być może mamy do czynienia z „gamechangerem” w walce z epidemią otyłości w UK





Czy zastrzyki odchudzające okażą się „gamechangerem”?

— Epidemia otyłości wywiera ogromną presję na NHS — komentuje szef brytyjskiego rządu. — Korzystanie z najnowszych leków wspomagających odchudzanie zmieni zasady gry, pomagając w walce z niebezpiecznymi schorzeniami związanymi z otyłością, takimi jak wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca i rak — uzupełnia.

Eksperci jednak ostrzegają, że „zastrzyki odchudzające” – szeroko stosowane w Stanach Zjednoczonych i reklamowane przez wielu celebrytów – nie są rozwiązaniem problemów z utrzymaniem wagi w dłuższej perspektywie. Nie mogą funkcjonować, jako substytut zdrowej diety i ćwiczeń fizycznych. Co więcej, ich skuteczność bywa podważana. Po zaprzestaniu leczenia często bywa tak, że pacjenci „wracają” do swojej dawnej wagi.

Rząd UK rusza z programem o wartości 40 mln funtów

Dzięki programowi dostęp do leku będzie możliwy przez maksymalnie dwa lata. Pacjenci mają być leczeni w szpitalach. Obecnie szacuje się, że do terapii będzie kwalifikować się przynajmniej 35 tysięcy osób już zmagających się z otyłością, a dzięki zaangażowaniu w tę inicjatywę lekarzy GP kolejne dziesiątki tysięcy więcej mogłoby się kwalifikować.

Dodajmy, że póki co walka z otyłością średnio idzie torysom. Konserwatywny rząd nie potrafił zrobić zbyt wiele w tym zakresie. Proponowany zakaz telewizyjnych reklam słodkich i tłustych potraw przed godziną 21:00 został przełożony na październik 2025. Henry Dimbleby, były doradca rządu ds. żywności, złożył rezygnację na początku tego roku.

