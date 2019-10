"Legiony" polska superprodukcja o pokoleniu, które dało nam wolność! W kinach UK od 11 Października

Filmowa superprodukcja LEGIONY to porywająca opowieść o legionowym pokoleniu lat 1914-1916, które wywalczyło Polsce niepodległość.

Józek, dezerter z carskiej armii, trafia między strzelców formujących polskie legiony. Nie rozumie ich zapału ani sporów. Poznaje Olę z Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego i jej narzeczonego, zabójczo przystojnego ułana Tadka. Bieg wypadków stawia ich naprzeciw siebie. Trudy miłości na tle spektakularnych bitew pod Rokitną i Kostiuchnówką. To najbardziej oczekiwany polski film dekady!

Superprodukcja o pokoleniu, które dało nam wolność! Film Dariusza Gajewskiego w kinach od 11 PAŹDZIERNIKA.

Obsada : Sebastian Fabijański, Bartosz Gelner, Wiktoria Wolańska, Mirosław Baka, Jan Frycz, Borys Szyc, Antoni Pawlicki, Piotr Cyrwus, Modest Ruciński, Piotr Żurawski, Grzegorz Małecki i inni.

Film będzie można zobaczyć w kinach na terenie UK od 11 października. Pełna lista kin dostępna jest na stronie www.ukfilmy.pl.

Enjoyuk.pl Music - Krzysztof Zalewski, Maciej Maleńczuk, The Dumplings, Wczasy

Enjoyuk.pl Music to nietuzinkowe wydarzenie w Wielkiej Brytanii. 20 października wystąpią cztery fantastyczne grupy rodem z Polski.

Począwszy od Krzysztofa Zalewskiego, który w ostatnich latach podbija polski rynek muzyki alternatywnej, zdobywając uznanie najbardziej wymagających słuchaczy. Zalewski posiada rzadko spotykaną barwę, czystość a zarazem energiczną moc swojego głosu, która potrafi

wywołać ciarki, jak i również jego zespół utrzymuje energiczny styl muzyczny, który z pewnością wywoła być może nie do końca kontrolowane ruchy waszych kończyn.

Maciej Maleńczuk, który w Polsce od kilku dekad dalej tworzy na wysokim poziomie, i mimo wieloletnich sukcesów dalej zachowuje prawdziwą, artystyczną formę i świeżość, wystąpi ze swoim projektem Trio. Jego teksty czasem zahaczają o kontrowersję, są zmuszające do refleksji na poziomie egzystencjonalnym, można w nich odnaleźć również treści antysystemowe.

Różnorodności na scenie doda The Dumplings, czyli duet, tworzący w gatunku Electropop. Mają na koncie występy na festiwalach Liverpool SoundCity oraz The Great Escape w Brighton. Charakteryzują się tym, co dla Electropopu najlepsze, ciekawa melodyjność oraz niebanalne teksty o miłości, pełne trafnych metafor, ich muzyka na długo pozostaje w głowie.

Jako pierwszy w kolejności wystąpi Wczasy, który od dwóch lat stopniowo wchodzi coraz śmielej na wysokie c polskiej sceny alternatywnej. Ich brzmienie podobne do The Cure, które stworzyli zupełnie niecelowo, a przez użycie syntezatorów z tamtej epoki jest bardzo przyjazne dla ucha, i świetnie współgra z niepopularną, ale zarazem ambitną treścią ich tekstów, które zwracają uwagę na pewne łatwo dostępne i oczywiste sfery życia, których

na co dzień nie rozpatrujemy. Zapraszamy 20 października do 02 Forum Kentishtown

Bilety dostępne na www.enjoyuk.pl