Leeds: Matka z Polski i jej partner oskarżeni o torturowanie i zabicie 15-latka

Trwa proces dwójki Polaków, którzy oskarżeni są o "torturowanie" 15-letniego chłopca. Nad młodym Polakiem mieli się znęcać jego matka i jej partner. Kulminacją ich postępowania była śmierć chłopca.

Jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego BBC przed obliczem sądu Leeds Crown Court stoją 35-letnia Polka i 36-letni Polak. Ciążą nad nimi oskarżenia związane z torturowaniem 15-letniego syna kobiety. Kulminacją kilku tygodniu znęcania się nad młodym Polakiem była jego śmierć. Jak ustalono przed brytyjskim wymiarem sprawiedliwości nasz rodak miał znosić "za zamkniętymi drzwiami" w domu w Huddersfield cykl "kar" za rzekomo złe zachowanie.15-latek ostatecznie zmarł z powodu połamanych żeber, gdy wymagał interwencji lekarza. Miało to miejsce w sierpniu 2021 roku, a obecnie toczy się proces w tej sprawie.

Przemoc w polskiej rodzinie w UK

W relacji brytyjskich mediów przedstawiono argumentację prokuratora Jasona Pittera QC. Przyszła ofiara zbrodni przyjechała do Wielkiej Brytanii z Polski w październiku 2020 roku. Jego matka początkowo wydawała się podekscytowana perspektywą wspólnego życia ze swoim synem. To jednak miało się wkrótce zmienić. Ona i jej partner zaczęli postrzegać 15-latka, jako "przeszkodę" i zaczęli wymierzać mu "okrutne" kary za drobne przewiny. Te "z biegiem czasu stawały się coraz bardziej surowe i brutalne", jak zaznaczał prokurator.

"Wygląda na to, że kary były przyznawane za takie rzeczy, jak upuszczenie jedzenia na podłogę w sypialni, czy po prostu pójście do toalety w nocy" - komentował Pitter. "Można dojść do wniosku, że były to próby uzasadnienia tego, co przedstawialiby jako potrzebę karania chłopca". W celu poparcia tych słów w sądzie zaprezentowano fragment nagrań z kamer CCTV, bo jak się okazało tortury, którym był poddawany chłopiec zostały nagrane przez jego katów. Kamery te zostały częściowo zaprojektowane do "zdalnego monitorowania i sprawowania kontroli nad [...]", jak zaznaczał prokurator.

Matka ze swoim partnerem znęcali się nad 15-latkiem

Nagrania te, w połączeniu z dowodami zgromadzonymi na telefonach oskarżonych, stanowi "katalog nadużyć". Ofiara była bita listwą od łóżka, biczowana przedłużaczem i dźgana igłą. Głównym agresorem był mężczyzna, ale kobieta również angażowała się w część tych tortur.

13 sierpnia - w dniu śmierci Sebastiana - do domu oskarżonych wezwano służby ratunkowe "po tym, jak Sebastian był nieprzytomny przez około dwie i pół godziny", powiedział Pitter.

Para Polaków zaprzecza zarówno morderstwu, jak i alternatywnym zarzutom nieumyślnego spowodowania śmierci oraz spowodowania lub dopuszczenia śmierci dziecka, a także oskarżeniom o zaniedbanie dziecka. Prokurator zaznacza, iż oskarżeni twierdzą, że traktowanie dziecko było w ich mniemaniu jak najbardziej "rozsądne".

