Latem szkoły w Anglii pozostaną otwarte o 2 tygodnie dłużej? Wskaźniki zakażeń są wtedy najmniejsze

Fot. Getty

Premier Boris Johnson rozważa pozostawienie szkół otwartych w lecie o 2 tygodnie dłużej i wydłużenie w związku z tym przerw semestralnych jesienią i zimą. Ruch taki pozwoliłby wielu dzieciom nadrobić covidowe zaległości w okresie, w którym wskaźnik zarażeń jest najmniejszy.

Pozostawienie szkół otwartych przez 2 tygodnie dłużej latem byłoby zgodne z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia. Eksperci departamentu przyznają bowiem, że wpuszczenie do klas świeżego powietrza zmniejsza ryzyko zakażenia się koronawirusem aż o 70 proc. W związku z tym uczęszczanie do szkół w okresie letnim jest najbezpieczniejsze (dla dzieci, ale przede wszystkim dla ich rodzin), a stracone 2 tygodnie można by zrekompensować wydłużeniem przerw semestralnych przypadających na okres jesienny i zimowy. Pomysł taki popiera wielu deputowanych Partii Konserwatywnej, w tym Robert Halfon, przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. edukacji. - Musimy zreformować rok szkolny. Musi nastąpić zmiana. Pewne rzeczy nie mogą się toczyć tak, jak przed Covidem. Z moich rozmów z Downing Street 10 wynika, że wszystko może się stać przedmiotem debaty – zaznaczył Halfon.

Walia też rozważa wydłużenie semestru letniego

Okazuje się, że wydłużenie semestru letniego w szkołach rozważają także władze Walii, które zresztą zdecydowały się otworzyć klasy dla najmłodszych roczników już 22 lutego (dla dzieci od 3 do 7 lat). Kirsty Williams, Minister Edukacji Walii zasugerowała, że zmiany w harmonogramie semestru są prawdopodobne i potwierdziła, że walijski rząd zastanawia się nad „skróceniem letnich wakacji w celu umożliwienia dłuższej przerwy w okresie Świąt Bożego Narodzenia”. - W przypadku choroby Covid-19 występuje element sezonowości. Dlatego musimy pomyśleć o tym, jak będzie wyglądała jesień i zima – dodała minister.