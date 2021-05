Landlord ukarany grzywną za bezprawne wyrzucenie rzeczy lokatorów i wymianę zamków

Fot. Getty

Choć landlord w Anglii może się domagać opuszczenia wynajmowanego lokalu przez osoby, które nie płacą czynszu, to nie może tego zrobić bez zgody sądu. Na własnej skórze przekonał się o tym landlord w Sheffield, który za wystawienie rzeczy lokatorów zalegających z czynszem na ulicę i bezprawną wymianę zamków, został ukarany pokaźną grzywną.

40-letni landlord Antanas Klibavicius nie utrzymał nerwów na wodzy i w sposób bezprawny pozbył się z wynajmowanego mieszkania lokatora, Antanasa Danileviciusa, który z powodu problemów finansowych przestał płacić czynsz. 4 lutego 2020 r. Klibavicius wtargnął do mieszkania w momencie, w którym nikogo nie było w domu i wystawił wszystkie rzeczy należące do Danileviciusa oraz jego 5-letniego syna na ulicę. Dodatkowo landlord od razu zmienił zamki, tak, by były lokator nie był już w stanie dostać się z powrotem do środka.

Eksmisja w UK – TAK, ale zgodnie z prawem

W Wielkiej Brytanii landlordowie jak najbardziej mają prawo usunąć z wynajmowanego mieszkania lokatorów, którzy nie płacą czynszu, ale muszą w tym względzie przestrzegać ścisłej procedury. Zanim dojdzie do eksmisji, landlord musi najpierw wezwać najemcę do uregulowania stosownych płatności, a gdy to nie przyniesie skutku, to o zgodę na jego usunięcie musi wystąpić do sądu. Natomiast z uwagi na to, że Antanas Klibavicius nie dopełnił wszystkich tych wymogów, tylko zadziałał arbitralnie, wyrzucając najemcę z lokalu bez żadnego zezwolenia, to otrzymał nakaz zapłacenia Danileviciusowi odszkodowania w wysokości £650. Dodatkowo landlord został obciążony kosztami procesu, w wysokości £1283 i otrzymał karę od Sheffield City Council, w wysokości £416, za bezprawne pozbawienie człowieka lokum mieszkalnego.

- Nie będziemy tolerować nękania ani nielegalnej eksmisji prywatnych lokatorów w tym mieście, jak pokazuje ten przypadek. Nasze podejście do przeciwdziałania nielegalnym eksmisjom jest jednym z najbardziej zdecydowanych w kraju i stosujemy zerową tolerancję dla tych, którzy zastraszają i wykorzystują bezbronnych najemców. Każdy zasługuje na to, by mieszkać w bezpiecznym i dobrej jakości mieszkaniu, niezależnie od tego, czy wynajmuje, czy jest właścicielem domu. Jestem zdeterminowana, aby dalej walczyć z bardzo niewielką mniejszością tych landlordów w Sheffield, którzy źle traktują swoich najemców i niszczą prywatny sektor wynajmu – zaznaczyła Janet Sharpe, dyrektor ds. mieszkalnictwa i usług sąsiedzkich w Sheffield City Council.