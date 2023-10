Crime Landlord o polskim nazwisku zamordował dziecko i ranił jego matkę, bo byli muzułmanami

71-letni Joseph Czuba został aresztowany pod zarzutem brutalnego morderstwa 6-letniego chłopca i usiłowania zabójstwa jego matki. Ofiary wynajmowały od mężczyzny mieszkanie, a celem jego ataku stały się tylko dlatego, że byli muzułmanami.

W Stanach Zjednoczonych w stanie Illinois doszło do wstrząsającej zbrodni. 71-letni Joseph Czuba zamordował 6-letniego chłopca dźgnąwszy go 26 razy nożem, który następnie zostawił w jego brzuchu. Zaatakował również jego 32-letnią matkę, która teraz walczy w szpitalu o życie.

Zaatakował matkę z dzieckiem, bo byli muzułmanami

Do brutalnego morderstwa doszło w sobotni poranek, a obie ofiary 71-latka wynajmowały od niego mieszkanie. Biuro szeryfa podało, że 6-latek i jego 32-letnia matka były celem mężczyzny „ze względu na to, że są muzułmanami, a także przez trwający konflikt na Bliskim Wschodzie z udziałem Hamasu i władz Izraela”.

Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce zbrodni, zastali 71-latka siedzącego na ziemi przed domem. Czubę zabrano do miejscowego szpitala w związku z rozciętym czołem, a następnie go aresztowano.

W sypialni domu policjanci znaleźli dwie ofiary, obie zabrano do szpitala w stanie krytycznym. 32-letnia kobieta otrzymała kilkanaście ran kłutych, ale jej stan jest obecnie stabilny i bardzo możliwe, że przeżyje.

Jednak 6-letni chłopiec zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Sekcja zwłok wykazała, że otrzymał 26 ran kłutych, a z jego brzucha wydobyto nóż.

Według doniesień matka na początku ataku próbowała odeprzeć napastnika. Następnie pobiegła do łazienki, aby wezwać policję. Jednak gdy wyszła, odkryła, że ​​jej syn został dźgnięty nożem.

Oddział chicagowskiej muzułmańskiej organizacji charytatywnej zajmującej się prawami obywatelskimi podał, że chłopiec nazywał się Wadea Al-Fayoume.

Przestępstwa z nienawiści

Rzecznik biura szeryfa powiedział:

– Joseph Czuba nie składał śledczym żadnych oświadczeń w sprawie swojego udziału w tym haniebnym ataku. Mimo że podejrzany nie złożył zeznań, śledczym udało się zebrać w drodze przesłuchań i dowodów wystarczającą ilość informacji, aby formalnie postawić Czubie zarzuty w związku z przestępstwami.

– Detektywi ustalili, że obie ofiary tego brutalnego ataku były celem podejrzanego ze względu na to, że są muzułmanami. A także przez trwający konflikt na Bliskim Wschodzie z udziałem Hamasu i władz Izraela. Josepha Czubę przewieziono do Zakładu Karnego hrabstwa Will i oczekuje na pierwsze stawienie się przed sądem – dodało biuro szeryfa.

Czubie postawiono także dwa zarzuty przestępstwa z nienawiści i jeden zarzut pobicia z użyciem śmiercionośnej broni. Rzecznik potwierdził również, że do ataku doszło między właścicielem mieszkania a najemcą.

Na niedzielnej konferencji prasowej Ahmed Rehab, dyrektor wykonawczy CAIR, potępił atak 71-letniego mężczyzny. Ujawnił także, że przed atakiem rodzina utrzymywała przyjazne stosunki z landlordem.

Rehab powiedział, że Czuba, który w przeszłości zbudował dla Wadei domek na drzewie i kupił mu zabawki, był oburzony konfliktem na Bliskim Wschodzie. Kongresmen z Illinois Abdelnasser Rashid, który wziął udział w konferencji prasowej CAIR, powiedział:

– Musimy zrozumieć, że zabójstwo tego sześcioletniego chłopca było bezpośrednio powiązane z tym, co dzieje się w Izraelu i Palestynie. Jeśli chcemy, aby te ataki ustały. Chcemy dostrzec jakiekolwiek pozory sprawiedliwości, musimy odwołać się nie tylko do tej ohydnej zbrodni, ale także wzywać do zawieszenia broni i deeskalacji oraz wytyczyć drogę do pokoju w Izraelu i Palestynie, opartego na człowieczeństwie i opartego na o prawach człowieka.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Home Office podniesie próg wynagrodzenia uprawniający do wjazdu do UK?

Ryanair ostrzega tych, którzy mają zaplanowane loty na październik

Ryanair wdał się w spór z UE o darmowy bagaż podręczny

9 zmian finansowych, które wchodzą w październiku 2023