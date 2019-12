Nowoczesne i naturalne planowanie rodziny z Lady-Comp. Jest to możliwe bez tabletek antykoncepcyjnych

Na temat tego, w jaki sposób bezpiecznie, bez inwazyjnych metod i niezdrowych tabletek antykoncepcyjnych, planować rodzinę, rozmawiamy z panem Łukaszem Mańczakiem.

Specjaliści, którym zależy na zdrowiu kobiety i dziecka, są zgodni co do tego, że najlepsze są metody naturalnego planowania rodziny. Jak mówią: "płodność kobiety nie jest wcale chorobą, aby ją leczy", a żadna tabletka antykoncepcyjna nie jest dla organizmu obojętna, tylko stanowi inwazyną "bombę hormonalną". O to, w jaki sposób uniknąć wszelkich negatywnych dla zdrowia sposobów planowania, postanowiliśmy zapytać specjalistę w dziedzinie, pana Łukasza Mańczaka.

Proszę przybliżyć naszym czytelniczkom, jak działa monitor płodności Lady-Comp i dlaczego stanowi naturalną i bezpieczną metodę planowania rodziny?

Dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście w prasie popularnej coraz częściej słyszymy o szokujących i poważnych skutkach ubocznych wynikających ze stosowania inwazyjnej i hormonalnej antykoncepcji. Prawda ta jednak już od samego początku była oczywistością. Po pierwsze dlatego, że płodność kobiety nie jest chorobą, aby ją „leczyć”, po drugie dlatego, iż tabletka antykoncepcyjna nie jest cukierkiem, ale bardzo inwazyjną bombą hormonalną, dezinformującą i zmieniającą funkcjonowanie całego organizmu kobiety – nieodwracalnie.

Inną, niezwykle istotną a często niedopowiedzianą kwestią jest tzw. trzeci mechanizm działania środków hormonalnych: czyli hamowanie zagnieżdżenia poczętego zarodka w wyniku zmian zanikowych endometrium. Kobietom nie mówi się prawdy o hormonalnej antykoncepcji. Tymczasem wszystkie hormonalne środki tzw. antykoncepcyjne posiadają w swojej istocie trzy mechanizmy działania jednocześnie: hamowanie owulacji (niecałkowite); zagęszczenie śluzu szyjkowego (niecałkowite); zwolnienie perystaltyki jajowodów; oraz właśnie działanie wczesnoporonne: hamowanie zagnieżdżenia poczętego zarodka (dziecka) w wyniku zmian zanikowych endometrium (niewydolność wydzielnicza i zwłóknienie błony śluzowej macicy). Zatem środki te działają aborcyjnie jako przedzagnieżdżeniowe lub pozagnieżdżeniowe. Warto zaznaczyć, iż podobny mechanizm działa w przypadki wkładek wewnątrzmacicznych, czyli tzw. spiralek.

Lady-Comp jest zaś doskonałą, naturalną i skuteczną (potwierdzoną klinicznie) alternatywą dla inwazyjnej antykoncepcji, tabletek i spiralek. Stworzony z misją naturalnego planowania rodziny przez specjalistów z Bawarii, jest takim BMW pośród inteligentnych monitorów płodności.

Jak najlepiej opisałby pan urządzenie Lady-Comp wszystkim tym, którzy go jeszcze nie znają?

Lady-Comp to aktualnie najlepszy dostępny na rynku monitor cyklu o przebadanej klinicznie niezwykle wysokiej skuteczności: 99,4%, czyli równej lub wyższej od popularnie dostępnej antykoncepcji. Dzięki niezwykle dokładnym pomiarom, wbudowanej wewnętrznej pamięci 900,000 cyklów i porównaniom otrzymanych wyników do posiadanej wiedzy o cyklach (specjalistycznej analizie pomiarów za pomocą wprowadzonego zaawansowanego oprogramowania), urządzenie to doskonale określa dany moment cyklu, a zatem wskazuje i przewiduje z wielodniowym wyprzedzeniem płodność kobiety.

Używanie komputera cyklu Lady-Comp jest całkowicie bezpieczne dla kobiety, niepowodujące skutków ubocznych, działa doskonale w zgodzie z kobiecym cyklem – jednocześnie się go ucząc. Również Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje komputer cyklu Lady-Comp jako skuteczną metodę naturalnego planowania rodziny bez środków antykoncepcyjnych.

Jak działa Lady-Comp i czy jest łatwy w obsłudze?

Komputer cyklu Lady-Comp jest wyjątkowo łatwy w obsłudze oraz posiada wyjątkowo czuły sensor, za pomocą którego kobieta po przebudzeniu powinna zmierzyć temperaturę pod językiem. Ważne, aby robiła to przed wstaniem z łóżka. Pomiar trwa bardzo krótko – około 30 sekund. Po tym czasie wyświetla się wartość temperatury, dzień cyklu, w jakim znajduje się kobieta oraz lampka – zielona oznacza dni niepłodne, czerwona – dni płodne, czyli takie, w których pełny stosunek może zakończyć się poczęciem. Żółta lampka może wyświetlić się, gdy występują przesunięcia cyklu, bądź użytkowniczka pominęła kilka pomiarów i komputer musi „na nowo odnaleźć się” w jej cyklu. O występowaniu miesiączki kobieta informuje komputer cyklu za pomocą przycisków. Więcej na temat komputerów cyklu Lady-Comp oraz ich funkcjonowania można się dowiedzieć na stronie autoryzowanego dystrybutora na Anglię i Irlandię: www.lady-comp.co.uk

Czy Lady-Comp sprawdzi się także w przypadku kobiet, które mają nieregularny cykl miesiączkowy i trudno im obliczyć, kiedy wypadają ich dni płodne?

Tak, jak najbardziej, Lady-Comp traktuje każdy cykl indywidualnie bez zaniżania poziomu bezpieczeństwa. Cykle dłuższe niż 28-30 dni nie są żadnym problemem. Nawet cykle ekstremalnie długie (parę miesięcy) nie zmniejszają poziomu skuteczności, lecz jedynie wpływają na mniejszą liczbę zdiagnozowanych dni niepłodnych.

Czy dzięki temu inteligentnemu urządzeniu możemy mieć pewność, że nie zajdziemy w ciążę do momentu, aż sami nie podejmiemy decyzji o posiadaniu potomstwa?

Tak, jak najbardziej, możemy czuć się bezpiecznie. Lady-Comp istnieje już na rynku od 20 lat, jest nieustannie ulepszany. Posiada wszystkie niezbędne certyfikaty oraz testy kliniczne oraz rekomendacje lekarzy specjalistów i ginekologów. Dodatkowo proszę spojrzeć na wyśmienite opinie użytkowniczek Lady-Compa, czy to na międzynarodowych forach internetowych, czy chociażby na Amazonie. Po rozpoczęciu przygody z Lady-Compem lub Baby-Compem, większość z nich nie wyobraża sobie stosowania innych metod niż naturalne.

A co, jeśli właśnie podjęliśmy decyzję o tym, że chcemy mieć dziecko. Czy Lady-Comp jest w stanie wskazać datę owulacji z wyprzedzeniem i obliczyć najlepszy czas na poczęcie?

Tak, Lady-Comp jest monitorem płodności o podwójnym zastosowaniu: służyć może zarówno do unikania jak i planowania poczęcia – jest o wiele bardziej precyzyjny niż standardowe jednorazowe testy owulacyjne dostępne w sklepach.

A jeśli mimo naszych wyliczeń, nie udaje nam się zajść w ciążę, a problem tkwi w tym, że np. mamy cykle bezowulacyjne, czy Lady-Comp jest w stanie to zdiagnozować?

Tak, zarówno Lady-Comp jak i specjalna wersja Lady-Compa o nazwie Baby-Comp, który dodatkowo zawiera w sobie specjalne funkcje pomagające jak najszybciej zajść w ciążę. Wykazano, że Baby-Comp pomógł już ogromnej ilości par, które bezskutecznie przez wiele lat starały się o dziecko. Może on nie tylko wskazać datę owulacji z wyprzedzeniem i obliczyć najlepszy czas na poczęcie i wskazać prawdopodobieństwo płci (chłopiec czy dziewczynka), ale dodatkowo, jeżeli problemy z zajściem w ciążę są spowodowane np. cyklami bezowulacyjnymi czy niewydolnością ciałka żółtego, odpowiadającego z wczesne poronienia (niepodtrzymywanie ciąży), komputer cyklu Baby-Comp umożliwi rozpoznanie tych problemów.

Po urodzeniu dziecka Baby-Comp, doskonale sprawdza się jako metoda naturalnego planowania rodziny bez środków antykoncepcyjnych, charakteryzując się niezwykle wysoką skutecznością na poziomie 99,4%, potwierdzoną wieloma badaniami klinicznymi.

Urządzenie posiada możliwość drukowania pomiarów, jakie poczyniliśmy. Czy mogą się one także przydać podczas wizyty u lekarza ginekologa?

Tak, np. problemy z nierównowagą hormonalną mogą zostać zdiagnozowane dzięki uzyskanemu wydruku danych z urządzenia. Wydruki te są również bardzo przydatne podczas wizyty u lekarza ginekologa, gdyż dokładnie będą one obrazować indywidualny cykl miesiączkowy.

Rozmawiała Anna Marszałek

WAŻNE! Wyłączny autoryzowany dystrybutor monitorów cyklu Lady-Comp na Anglię i Irlandię Lady-Comp UK ma przyjemność zaoferować Państwu 7% zniżki na każdy zakupiony i wybrany przez Państwa model. Aby zrealizować tą specjalną ofertę, wystarczy wpisać kod promocyjny: Panorama na stronie: www.lady-comp.co.uk/en/order/