Kwas foliowy dodawany do mąki pszennej w celu zmniejszenia występowania wad wrodzonych u dzieci w UK

Fot: PxHere

Brytyjski rząd zapowiedział dodawanie kwasu foliowego do mąki sprzedawanej na Wyspach. Ma to pomóc w zmniejszeniu występowaniu poważnej wady rozwojowej około trzeciego tygodnia ciąży.

Brytyjskie władze w porozumieniu z administracją Szkocji, Walii i Irlandii Północnej chce, aby do mąki pszennej dodawać kwas foliowy (zwaną inaczej folacyną, witamina B9). Co jest powodem takiej decyzji? Organiczny związek chemiczny z grupy witamin B stosuje się profilaktyczne podczas ciąży. Kwas foliowy redukuje prawdopodobieństwo wystąpienia rozszczepu kręgosłupa u płodu, a także zapobiega powstawianiu wad cewy nerwowej u płodu, które powstają podczas jego początkowej fazy rozwoju. Skutki zaburzenia procesu zmykania cewy nerwowej są bardzo poważne - wymienia się wśród nich bezmózgowie, przepuklinę oponową, przepuklinę oponowo-rdzeniową.

Rząd UK pierwotnie konsultował plan wprowadzenia kwasu foliowego w 2019 roku, ale w ogniu krytyki zdecydował się na opóźnienie terminu wprowadzania tych zmian. Zaznaczmy, że kwas foliowy jest już dodawany choćby do innych produktów, jak chociażby płatki śniadaniowe.

W UK do mąki będzie dodawany kwas foliowy

Jak czytamy na łamach "The Evening Standard" w wyniku wprowadzenia podobnych regulacji w winnych krajach mieliśmy do czynienia ze znaczącym spadkiem liczby przypadków wystąpienia wad cewy nerwowej. W sumie około 80 państw zdecydowało się na takie rozwiązania, w tym Australia, Nowa Zelandia i Kanada. Dodajmy w tym miejscu, iż według wyliczeń rządu obowiązkowe dodawanie kwasu foliowego do mąki, a przez to do wypiekanego z niej chleba, może zapobiec 200 przypadkom rocznie wystąpienia wad cewy nerwowej w UK. To około jedna piąta wszystkich przypadków tego typu schorzeń.

Koszt dodania kwasu foliowego do mąki będzie minimalny i nie będzie to w żaden sposób "nowa" praktyka. Od końca II Wojny Światowej do mąki dodaje się wapń, żelazo, niacynę i tiaminę.

Ma to zapobiec powstawaniu wad wrodzonych w dzieci

"Niewiele rzeczy jest tak ważnych jak zdrowie dziecka – a mąka wzbogacona kwasem foliowym to szybki i prosty sposób, aby pozytywnie wpłynąć na ich rozwój" - komentował premier Boris Johnson. "To zapewni dodatkowy spokój rodzicom, a także pomoże poprawić zdrowie dorosłych w całym kraju". "Dzięki bezpiecznemu i bezsmakowemu kwasowi foliowemu (...) setki dzieci będzie rodzić się zdrowe każdego roku" - dodawał minister zdrowia Sajid Javid.

Jak czytamy na Wikipedii "w celu profilaktyki wad cewy nerwowej u płodu zaleca się przyjmowanie 0,4 mg kwasu foliowego dziennie, przez okres – począwszy co najmniej miesiąc przed planowanym zapłodnieniem, aż do 12 tygodnia ciąży. W praktyce, ze względu na duży odsetek ciąż nieplanowanych, zaleca się, aby wszystkie kobiety w wieku rozrodczym, przyjmowały stale doustną suplementację kwasu foliowego w dawce 0,4 mg. U kobiet, które urodziły już jedno dziecko z wadą cewy nerwowej, zaleca się profilaktykę dawką 5 mg kwasu foliowego na dobę."