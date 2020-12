Kwarantanna zostanie skrócona w całej Wielkiej Brytanii od poniedziałku

W całej Wielkiej Brytanii od poniedziałku czas kwarantanny i samoizolacji zostanie skrócony do 10 dni.

Od poniedziałku osoby, które miały kontakt z chorymi na koronawirusa lub przyjezdni z innych krajów (które nie są na liście travel corridors) będą musieli poddać się kwarantannie, samoizolacji nie 14-dniowej jak do tej pory, tylko 10-dniowej. Zasada ta będzie obowiązywać dla całej Wielkiej Brytanii.

Brytyjscy doradcy medyczni zgodzili się skrócić czas kwarantanny w całej Wielkiej Brytanii o 4 dni i w ten sposób od poniedziałku we wszystkich rejonach Wysp będą obowiązywać te same zasady dotyczące samoizolacji, co w Walii od tego czwartku.

Skrócona kwarantanna do 10 dni

Po tym, jak walijski rząd postanowił od 10 grudnia skrócić czas kwarantanny do 10 dni, doradcy medyczni stwierdzili, że zasada ta może zostać wprowadzona w całej Wielkiej Brytanii, na co też przystały władze Anglii, Szkocji i Irlandii Północnej. Regulacje wejdą w życie od poniedziałku 14 grudnia.

Dzięki nowemu rozporządzeniu przyjezdni z krajów, które nie znajdują się na liście „travel corridors”, będą musieli poddać się krótszej, 10-dniowej kwarantannie, co będzie dla nich mniej problematyczne. Ta sama zasada dotycząca samoizolacji będzie obowiązywać osoby, które miały kontakt z chorymi na Covid-19.

Krótszy czas kwarantanny jest bezpieczny

We wspólnym oświadczeniu doradców medycznych podano, że po przeanalizowaniu dowodów, mają oni „pewność”, że czas kwarantanny może być skrócony i że jest to bezpieczne. Nowe zasady dotyczą wszystkich tych, którzy obecnie przechodzą kwarantannę jak i tych, którzy ją rozpoczną przed poniedziałkiem.

- Samoizolacja jest niezbędna do tego, aby zmniejszyć rozprzestrzenianie się Covid-19. Po zapoznaniu się z dowodami, jesteśmy teraz pewni, że możemy zmniejszyć liczbę dni izolacji z 14 do 10. Ludzie, którzy wrócą z krajów nie będących na liście „travel corridors” także muszą się poddać samoizolacji na 10 dni a nie na 14 – podali doradcy medyczni w oświadczeniu.