Kwarantanna w Anglii zostanie skrócona do 5 dni, jak potwierdził minister Sajid Javid

Co się zmienia i od kiedy w życie wchodzą zmiany?

Brytyjski minister zdrowia potwierdził skrócenie czasu kwarantanny po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa w Anglii. Czas spędzony na samoizolacji został zredukowany do 5 dni. Nowe zasady będą obowiązywać od poniedziałku (17 styczeń 2022).

Podczas swojego przemówienia wygłoszonego w Izbie Gmin Sajid Javid potwierdził, że skrócony zostaje czas obowiązkowej kwarantanny w Anglii. Do tej pory po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa samoizolacja trwała siedem dni. Od 17 stycznia 2022 roku (czyli od przyszłego poniedziałku) czas ten zostanie skrócony do maksymalnie pięciu dni. W jaki sposób? Jeśli dana osoba znajdującą się na kwarantannie uzyska dwa negatywne wyniki testu na obecność koronawirusa kolejno piątego, a potem szóstego dnia trwania samoizolacji, to będzie mogła ją opuścić na początku szóstego dnia.

Brytyjski minister zdrowia potwierdza skrócenie czasu trwania kwarantanny

"Po przeanalizowaniu wszystkich danych podjęliśmy decyzję o skróceniu minimalnego okresu samoizolacji do pięciu pełnych dni w Anglii" - mówił minister Javid w Izbie Gmin. "Od poniedziałku ludzie będą mogli zakończyć izolację na początku szóstego dnia, z zastrzeżeniem [uzyskania - przyp.red.] dwóch negatywnych testów lateral flow wykonanych w odstępie jednego dnia, przy czym pierwszy z tych testów nie może mieć miejsca wcześniej, niż w piątym dniu" - kontynuował.

Przypomnijmy, zgodnie z obecnymi wytycznymi sformułowanymi przez UK Health Security Agency izolacja trwa co najmniej sześć pełnych dni od momentu, w którym wystąpią objawy lub uzyskany zostanie pozytywny wynik testu. Zwolnienie z kwarantanny według "starych zasad" jest możliwe po uzyskaniu dwóch negatywnych wyników - kolejno, w szóstym i siódmym dniu kwarantanny. Dopiero siódmego dnia taka osoba może zaprzestać samoizolacji.

Warto w tym miejscu dodać, że brytyjski rząd poszedł niejako w ślady władz amerykańskich. W USA skrócono właśnie czas trwania kwarantanny do pięciu dni.

Decyzja podjęta przez gabinet Borisa Johnsona zostanie przyjęta z zadowoleniem przez torysów. Politycy Partii Konserwatywnej głośno nawoływali do zmian w tym zakresie. Dzięki tej zmianie możliwe będzie szybsze wracanie do pracy, co sprawi, że zmniejszą się niedobory kadrowe trapiące wiele sektorów gospodarki UK.