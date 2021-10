Kwarantanna po przyjeździe z UK do Polski. Czy można ją spędzić w gospodarstwie agroturystycznym?

Jakie są zasady kwarantanny po przyjeździe do Polski z UK?

Mimo obowiązku kwarantanny po przyjeździe do Polski z Wielkiej Brytanii, niektórzy Polacy decydują się spędzić ją w miejscu, w którym mogą także odpocząć. Wybierają w tym celu gospodarstwa agroturystyczne lub siedliska czy domki pod wynajem w urokliwych miejscach.

Wybierając się do Polski bardzo często myślimy o odpoczynku, jeśli nie z rodziną, to w pięknym miejscu. Ta druga opcja w przypadku obowiązku poddania się kwarantannie jest bardziej możliwa i o tym mówi wielu naszych rodaków.

Zasady kwarantanny w Polsce

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby przyjeżdżające do Polski z Wielkiej Brytanii podlegają obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie, którą skrócić może (do 7 dni) negatywny wynik testu, jaki można wykonać dopiero 7. dnia pobytu w kraju.

Co istotne w czasie kwarantanny nie można opuszczać miejsca, które wybraliśmy na samoizolację, nawet w celu zrobienia zakupów, wyprowadzenia psa czy wizyty lekarskiej.

Kwarantanna w gospodarstwie agroturystycznym

Polacy na grupach powrotowych na Facebooku coraz częściej zwracają uwagę na fakt, że – o ile istnieje nakaz poddania się kwarantannie po przyjeździe z Wysp – to nie ma przeciwwskazań co do miejsca samoizolacji.

Nasi rodacy mówią o tym, że kwarantannę po przyjeździe z UK postanowili spędzić w urokliwym miejscu, np. w gospodarstwie agroturystycznym. Jedyną zasadą jest zakaz wychodzenia z pokoju, chociaż i to w przypadku samotnego domku w lesie okazywało się dla nich mało zasadne.

Wykupując zatem pobyt w pokoju z dużym tarasem lub w domku z ogrodem w odosobnieniu można nawet zapomnieć o tym, że znajdujemy się na kwarantannie. Przypomina nam o tym jedynie regularny kontakt z policją, która sprawdza, czy faktycznie spełniamy wszystkie wymogi nam narzucone.