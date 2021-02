Kwarantanna hotelowa w UK jest jak „sito ze zbyt dużymi dziurami”. Epidemiolog krytykuje brytyjskie restrykcje dla podróżnych

Fot. Getty

Czy kwarantanna hotelowa w UK może się okazać nieskuteczna? Tak twierdzi znana australijska epidemiolożka, która brytyjski system restrykcji dla podróżnych porównuje do „sita ze zbyt dużymi dziurami”.

Trudno się dziwić, że krytyka brytyjskiego systemu kwarantanny hotelowej nadeszła właśnie ze strony epidemiolożki z Australii. W końcu to właśnie Australia, dzięki między innymi restrykcyjnej polityce wjazdowej, zdołała doprowadzić do niemal wyeliminowania przypadków koronawirusa w kraju. Profesor Catherine Bennett z uniwersytetu Deakin University w Wiktorii stwierdziła w przemówieniu na forum grupy parlamentarnej ds. Covid-19, że system przyjęty w Wielkiej Brytanii nie stanowi wystarczającej ochrony. Przede wszystkim dlatego, że podróżni, którzy izolują się w hotelach od niecałych 10 dni, wychodzą na zewnątrz dla zaczerpnięcia świeżego powietrza i wykonania ćwiczeń fizycznych. Poza tym rząd brytyjski nie zalecił (jak to ma miejsce w Australii) regularnego (codziennego) testowania pracowników hoteli, w których przebywają podróżni z krajów tzw. podwyższonego ryzyka. Wreszcie Wielka Brytania nie nałożyła stosownych restrykcji w zakresie przemieszczania się członków załogi obsługujących loty z potencjalnie „niebezpiecznymi” pasażerami na pokładzie.

Rezerwacja kwarantanny hotelowej w UK pozostawia wiele do życzenia

Niestety sporo problemów występuje już na etapie rezerwacji kwarantanny hotelowej. Okazuje się bowiem, że wielu Brytyjczyków lub brytyjskich rezydentów nie zdołało dostać się na Wyspy albo dotarło na nie ze sporym opóźnieniem z powodu nieprawidłowości w rządowym programie rezerwacji hoteli. Wielu ludzi nie zostało wpuszczonych do samolotu z powodu brakujących dokumentów – zwłaszcza faktur potwierdzających opłacenie 10-dniowego pobytu w hotelu. A numer faktury jest niezbędny do poprawnego wypełnienia formularzy lokalizacyjnych. Przypomnijmy też, że osobom podróżującym z krajów z „czerwonej listy”, które nie zarezerwują pobytu w hotelu w celu odbycia kwarantanny przed wylotem, grozi kara w wysokości £4 000 (to koszt ekstra, który nie obejmuje kosztów odbycia kwarantanny).