Kurs funta wysoko wobec euro i złotówki. Szterling osiągnął nowe maksimum w tym roku

26 października kurs funta osiągnął nowe maksimum w 2021 roku wobec euro i wzrósł do poziomu 1,1886 EUR. Również bardzo zyskał wobec słabego złotego i wynosi obecnie 5,47 PLN. Jakie są prognozy dla szterlinga na najbliższą przyszłość?

Zyski, z których korzysta brytyjska waluta, towarzyszą trwającemu wzrostowi na globalnych rynkach akcji, co zapewnia jej duże wsparcie w ramach którego funt się umacnia. Do tego dochodzi oczekiwanie, że Bank Anglii podniesie stopy procentowe już 4 listopada, co oznacza, że wyprzedzi pod tym względem o miesiące Europejski Bank Centralny (EBC). Natomiast wzrosty wobec dolara pozostają niewielkie - obecnie szterling plasuje się na poziomie 1,38 USD.

Kurs funta wysoko

Obecnie mamy do czynienia ze wzrostem kursu funta do nowego maksimum w tym roku wobec euro. Sprzyjają mu wymienione czynniki, które dodatkowo wzmacniają ostatnie oznaki, że liczba zachorowań w Wielkiej Brytanii ponownie zaczyna spadać, co z kolei pozwala mieć nadzieję na to, iż nadchodzące miesiące zimowe nie będą tak trudne, jak wielu się obawiało.

Prognozy dla funta

Istnieją przesłanki do tego, aby przypuszczać, że funt będzie się umacniać w najbliższym czasie. Analitycy finansowi twierdzą, że inwestorzy zwiększają swoje oczekiwania dotyczące zbliżającej się podwyżki stóp procentowych na Wyspach. Gubernator Banku Anglii, Andrew Bailey powiedział w ubiegłym tygodniu, że Bank „będzie musiał działać”, aby powstrzymać presję inflacyjną, a rynki oczekują teraz podwyżki stóp procentowych o 15 punktów bazowych 4 listopada.