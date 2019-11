Kurs funta wysoko po opublikowaniu sondaży wyborczych. Wart jest już 5,03 złotego!

W czwartek kurs funta osiągnął – po długim czasie - wartość 5 złotych, co jest w pewnym stopniu także związane ze spadkiem wartości polskiej waluty. Szterling umocnił się także wobec waluty euro oraz dolara...

Polisa na życie w UK – 10 najczęściej zadawanych pytań

Wykup ubezpieczenia, w szczególności jeśli przystępujemy do tego po raz pierwszy, może przysporzyć nam wielu pytań i niejasności. Możemy to porównać do decyzji o zakupie nowego tableta, z którego będziemy...