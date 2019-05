Kurs funta wysoko, gdy rosną nadzieje na rozwiązanie kryzysu ws. Brexitu

Wartość funta brytyjskiego wzrosła w pierwszy majowy Bank Holiday do poziomu 1.17 euro, 1,31 dolara i 5,02 złotego, co jest związane z większymi nadziejami na pozytywne zakończenie rozmów międzypartyjnych w tym tygodniu oraz większą ustępliwością Theresy May w kwestii unii celnej.

Wraz z rozpoczęciem nowego tygodnia szterling odnotował wzrost wobec największych walut, co związane ze zwiększeniem szans na pozytywne zakończenie rozmów międzypartyjnych.

Finansiści twierdzą, że paradoksalnie funtowi pomogła porażka konserwatystów w czwartkowych wyborach lokalnych, co z kolei sprawiło, że są oni bardziej skłonni iść na ustępstwa w rozmowach z opozycyjną Partią Pracy.

Zgodnie z najnowszymi jednak niepotwierdzonymi oficjalnie informacjami Theresa May ma zamiar zaproponować laburzystom nowe warunki porozumienia, aby wpłynąć na pozytywny wynik rozmów.

Premier znajduje się pod presją czasu – w tym tygodniu wypada ostateczny termin, w którym możliwe będzie zagłosowanie ws. umowy brexitowej i, jeśli uzyska ona poparcie, Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, na czym bardzo zależy Theresie May.

Analitycy finansowi zgodnie twierdzą, że największy wpływ na kurs funta w tym tygodniu będą miały wydarzenia związane z Brexitem, które zdominują najbliższe dni.

