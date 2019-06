Kurs funta w stosunku do złotówki najniższy od stycznia - jak na notowania GBP wpłynie wizyta Donalda Trumpa w UK?

Od 6 maja trwa impuls spadkowy pary GBP/PLN. Wczoraj funt testował granicę 4,80, a dziś od rana udało mu się odrobić 2 grosze straty. Jak na jego notowania wpłynie trwająca wizyta Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii?

Wartość brytyjskiej waluty w stosunku do polskiej złotówki systematycznie spada i "bada" granicę 4,80 zł. Czy spadnie poniżej tego poziomu? "Przewaga sprzedających wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo testu tego poziomu w najbliższym czasie. Jeśli i ten poziom zostanie pokonany, otworzy to drogę do wsparcia 4,75 zł" - czytamy w komentarzu Tomasza Sarny na łamach specjalistycznego portalu Comparic.pl.

CZYTAJ TEŻ: SZOK! Pijani Niemcy na pokładzie Ryanaira wykrzykiwali rasistowskie hasła! [wideo]

Czy coś jest w stanie zahamować systematyczny spadek wartości GBP? O ile jeszcze wyspiarska gospodarka się nieźle trzyma, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę perspektywę wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych, o tyle sytuacja polityczna w kraju wciąż pozostaje niepewna i ma negatywny wpływ na rynek. Kryzys w partii rządzącej nie pomaga funtowi, a jak do notowań brytyjskiej waluty ma się pojawienie się Donalda Trumpa w Pałacu Buckingham?

Prezydent USA podczas swojej wizyty w Wielkiej Brytanii to wielkie wydarzenie pod każdym względem - politycznym, medialnym, a także finansowym. Na szczęście okazało się, że tradycyjnie dosadne komentarze Trumpa dotyczące Brexitu miały dość ograniczony wpływ na kurs funta szterlinga.

GORĄCY TEMAT: Nowy premier UK: Torysi zmieniają reguły gry, by przyspieszyć wybór następcy Theresy May

Jego głos poparcia dla wyjścia UK z UE w krótkiej perspektywie nie wyrządził zbyt wielu szkód, natomiast jego zapowiedzi zaangażowania w rozwijanie współpracy handlowej pomiędzy USA a Wielką Brytanią mogą w dłuższej perspektywie wzmocnić notowania GBP oraz mieć pozytywny wpływ na wyspiarską gospodarkę.

- W tej transakcji handlowej istnieje ogromny potencjał. Nowa umowa może doradzić do podwojenia, nawet potrojenia wymiany handlowej między naszymi krajami - komentował Trump w programie "Good Morning Britain". Już teraz te deklaracje sprawiły, że para GBP/USD odbiła od minimów po dość silnym osłabieniu, które miały miejsce w ostatnim czasie, lecz tendencja nadal pozostaje spadkowa.