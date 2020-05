Kurs funta umocnił się po decyzji Banku Anglii. Niestety może gwałtownie spaść po zapowiadanym gwałtownym wzroście bezrobocia na Wyspach

Wartość funta wobec euro wzrosła do 1,15 EUR po tym, jak Bank Anglii zdecydował się utrzymać stopy procentowe na poziomie 0,1 proc., a stosunkiem głosów 7 do 2 zdecydował o utrzymaniu targetu aktywów na poziomie 654 mld funtów. Bank przewiduje jednak spadek kursu funta w lecie, co ma być efektem dużego wzrostu bezrobocia na Wyspach.

Jeszcze przed informacją Banku Anglii dotyczącą stóp procentowych, wartość funta wobec euro spadła o 0,35 proc., na co miało wpływ umocnienie się pozycji Niemiec na rynku, które zdecydowały się na ponowne uruchomienie swojej gospodarki.

W niedzielę z kolei Boris Johnson ma wydać oświadczenie w sprawie poluzowania regulacji dotyczących lockdownu, jednak obecne statystyki dotyczące pandemii w UK są nadal zatrważające i zdaniem ekspertów zniesienie pewnych restrykcji może być przedwczesne.

Po decyzji BoE o utrzymaniu stóp procentowych na poziomie 0,10 proc. wartość funta wzrosła w czwartek do poziomu 1,15 euro, 1,24 dolara i 5,21 złotego, jednak zdaniem Banku Anglii szterling może zaliczyć gwałtowny spadek w najbliższym czasie, co będzie związane ze wzrostem bezrobocia, które może się zwiększyć o ponad połowę.

Zbliżające się lato może być zatem ciężkie dla Wielkiej Brytanii pod względem ekonomicznym, a według prognoz BoE dojdzie do 14 proc. spadku brytyjskiej gospodarki, z kolei w roku 2021 miałby nastąpić wzrost o 15 proc.