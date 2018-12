Kurs funta: Szterling zakończy 2018 rok ze spadkiem wobec większych walut

Rok 2018 nie był najlepszy dla brytyjskiej waluty, której tendencja spadkowa powiązana jest ściśle z niepewnością dotyczącą Brexitu. W ciągu roku funt stracił w stosunku do głównych walut, a ten rok będzie zamykał ze spadkiem 2-centowym wobec euro i około 9-centowym wobec dolara.

Zawarte między Theresą May i przedstawicielami UE porozumienie dotyczące Brexitu nie zostało jeszcze zaakceptowane przez brytyjski parlament, w związku z czym nadal nie wiadomo, czy Wielka Brytania opuści 29 marca 2019 roku Wspólnotę z umową czy twardy Brexit stanie się faktem.

Już 9 stycznia parlamentarna debata nad Brexitem zostanie wznowiona

Na niepewność związaną z negocjacjami utrzymującą się przez cały 2018 rok jak i tę dotyczącą ostatecznych warunków wyjścia reagowała i nadal reaguje brytyjska waluta.

Analitycy finansowi przewidują, że niestabilność funta utrzyma się także w 2019 roku, kiedy to dojdzie do największych zmian. Z kolei w dzień Brexitu - 29 marca - kurs funta może znacznie spaść, na co już teraz szykują się inwestorzy i finansiści.

Jednak najważniejszy będzie wynik styczniowego głosowania w parlamencie brytyjskim nad przyjęciem bądź odrzuceniem osiągniętego przez Theresę May i UE porozumienia. To od jego wyniku zależeć będzie w dużej mierze kurs funta.

W przypadku gdy wzrośnie ryzyko twardego Brexitu funt najprawdopodobniej zaliczy kolejny spadek i ciężko mu będzie odrobić straty.

Obecnie funt brytyjski wart jest 1.11 euro, 1.26 dolara i 4.75 złotego. Warto jednak podkreślić, że rok 2018 nie był także zbyt łaskawy dla europejskiej waluty, która - mimo że była silniejsza od szterlinga - straciła wobec dolara amerykańskiego (ze średnim spadkiem w wysokości 6 centów).

