Kurs funta spada wraz z dodawaniem przez Wielką Brytanię kolejnych krajów do listy niebezpiecznych

Kurs funta utrzymuje mocną tendencję spadkową wobec euro i złotego w ciągu ostatnich dni, co jest związane między innymi z dodawaniem przez Wielką Brytanię kolejnych krajów do listy "niebezpiecznych", z których przyjezdni objęci zostają nakazem 14-dniowej kwarantanny, co stanowi poważny cios dla branży turystycznej.

Po wydaniu w ubiegłym tygodniu decyzji przez brytyjski rząd o dołączeniu od soboty (15 sierpnia) m.in. Francji, Holandii i Malty do listy tych krajów, z których przyjezdni muszą poddać się kwarantannie, funt brytyjski zaczął znowu spadać.

Kurs funta słabnie

Obecnie wartość funta plasuje się na poziomie 4,86 PLN, 1,11 EUR i 1,32 USD (w ostatnich dniach mamy do czynienia z rekordowym spadkiem wartości dolara). Już od 11 sierpnia szterling zalicza spadki, co jest związane z coraz trudniejszą sytuacją dotyczącą pandemii oraz wynikającymi z niej decyzjami brytyjskiego rządu o objęciu przyjezdnych z kolejnych krajów nakazem kwarantanny.

Powiększająca się lista „niebezpiecznych” krajów poważnie uderza w branżę turystyczną, a linie lotnicze już teraz podejmują decyzje o uszczupleniu harmonogramu lotów do oraz z UK na kolejne miesiące. Przykładem jest Ryanair, który zrezygnował z części połączeń na wrzesień i październik.

Kolejnym czynnikiem, który nie sprzyja umacnianiu się funta, są dane gospodarcze. Zgodnie z informacją podaną w ubiegłym tygodniu, w Wielkiej Brytanii oficjalnie mamy recesję, pierwszą od 11 lat. Bezrobocie rośnie, a spadek gospodarczy odnotowano na poziomie 20,4 proc.