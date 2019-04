Kurs funta spada, widmo twardego Brexitu w ten piątek nie zostało jeszcze wykluczone

Brytyjska waluta rozpoczęła ten tydzień na słabej pozycji – jej wartość w poniedziałek wynosiła 1,16 euro, 1,30 dolara i 4,98 złotego. Słaba pozycja funta związana jest z niewyeliminowaniem zagrożenia twardego Brexitu 12 kwietnia, dopóki Unia Europejska nie odniesie się pozytywnie do prośby Theresy May związanej z dalszym opóźnieniem terminu wyjścia z UE.

Sytuacja związana z Brexitem jest głównym czynnikiem, który ma wpływ na wartość funta już od dawna, a obecny kryzys sprawia, że funt brytyjski traci na wartości wobec głównych walut, jak również do złotówki.

Pod koniec ubiegłego tygodnia Theresa May napisała list do Donalda Tuska z prośbą o dalsze opóźnienie Brexitu do 30 czerwca, jednak dopóki Unia nie wyrazi na to zgody, w ten piątek – 12 kwietnia – może dojść do wyjścia z UE bez umowy.

Theresa May ostrzegła w oficjalnym oświadczeniu: „Brexit wymyka nam się z rąk” i „rośnie ryzyko jego odwołania”

Sytuacja zagrożenia twardym Brexitem wywiera presję na szterlinga, który w poniedziałek rano był wart 1,16 euro, 1,30 dolara i 4,98 złotego, co jest kursem poniżej średniej. Jak twierdzą analitycy finansowi – obecnie funt znajduje się „w stanie ciągłych zmian”, co nie wpływa pozytywnie na stosunek inwestorów.

Niestety sytuacji brytyjskiej waluty nie polepsza także brak pozytywnej perspektywy na przyszłość w kwestii porozumienia między Partią Konserwatywną a laburzystami, jak również w brytyjskim parlamencie, gdzie wypracowanie jakiegokolwiek planu na dalsze działania związane z Brexitem staje się mało prawdopodobne.