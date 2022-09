Kurs funta spada jeszcze bardziej po ogłoszeniu mini-budżetu. Szterling nie stał tak nisko od 37 lat

Fot. Getty

Po tym jak nowy brytyjski Kanclerz Skarbu wprowadzając zmiany w budżecie, ogłaszając tak zwany mini-budżet, kurs funta ponownie poszedł w dół. Brytyjska waluta nie stała tak nisko od niemal 40 lat.

Rekordowe minimum, nie odnotowane od 37 lat, kurs funta osiągnął już na początku tego tygodnia, gdy Bank Anglii ogłosił dalszy wzrost stóp procentowych, podnosząc je o kolejne 0,5 proc. Następnie w piątek rano, po ogłoszeniu mini-budżetu przez Kanclerza Skarbu, zaobserwowano kolejny spadek w stosunku do dolara.

Funt osłabł w stosunku do dolara po ogłoszeniu mini-budżetu

Przypomnijmy, że w ramach mini-budżetu ujawniono plany rządu Liz Truss pod względem sięgających miliardów funtów cięć podatkowych i skarbowych, a także rezygnację między innymi z podwyżki akcyzy na napoje spirytusowe oraz zamrożenie rachunków za energię.

W czasie, gdy Kwasi Kwarteng przemawiał w brytyjskim parlamencie, kurs funta szterlinga spadł aż o 0,89 proc. w stosunku do dolara amerykańskiego, czyli do 1,115 USD. Później funt ustabilizował się w stosunku do dolata na poziomie 1,119 USD, jednak wciąż utrzymuje się na poziomie najniższym od 1985 roku, czyli od niemal czterech dekad.

Ile złotych kosztuje funt brytyjski?

A jak wygląda brytyjska waluta w stosunku do polskiej? W ciągu ostatnich miesięcy złoty osłabił się w stosunku do funta brytyjskiego, czego powodem są zawirowania gospodarcze związane przede wszystkim z wojną w Ukrainie. W piątek rano odnotowano jednak nieznaczne odrabianie strat złotego, choć nie wydaje się tu być zależności w stosunku do ogłoszenia mini-budżetu. Najpierw bowiem, około godziny 7:00 rano czasu londyńskiego, funt szterling kosztował 5,43 PLN, natomiast później, już po ogłoszeniu mini-budżetu przez brytyjskiego Kanclerza Skarbu, było to 5,40 PLN.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!