Kurs funta rośnie! Po ostatnich wydarzeniach w Izbie Gmin szterling osiągnął najwyższy poziom od 5 tygodni

Brytyjska waluta nie pozostała obojętna na ostatnie wydarzenia, które rozegrały się w środę w Izbie Gmin. Wraz z poparciem przez posłów projektu mającego zablokować twardy Brexit 31 października oraz przegranym przez premiera głosowaniem ws. przyspieszonych wyborów, wzrosła szansa na kolejne opóźnienie Brexitu. W czwartek funt poszybował w górę - i to najwyżej od 5 tygodni.

Jak podaje „The Financial Times”, w czwartek funt brytyjski przekroczył wartość 1,23 dolara, zyskując ponad 3 proc. od początku tygodnia. Najwyższy poziom (1,2332 USD) funt osiągnął po tym, jak - w konsekwencji środowych głosowań w Izbie Gmin - brat brytyjskiego premiera, Jo Johnson, zrezygnował z funkcji ministra ds. szkolnictwa wyższego oraz z członkostwa w Partii Konserwatywnej.

Wzrost wartości funta poprzedzony był jego spadkiem na początku tygodnia, spowodowanym podwyższonym ryzykiem twardego Brexitu - zdaniem ekspertów ryzyko ‘no deal’ jeszcze w poniedziałek wynosiło około 40 proc.

W stosunku do złotówki funt wzrósł z około 4,82 w środę późnym wieczorem do 4,84 w czwartek popołudniu. Z kolei w stosunku do euro, w czwartek funt osiągnął wartość 1,12, jednak jego wartość balansuje pomiędzy 1,11 a 1,12.

Ekonomiści studzą jednak entuzjazm zainteresowanych kursem brytyjskiej waluty, wskazując na fakt, że ryzyko twardego Brexitu nie zostało jeszcze zażegnane, gdyż proces legislacyjny nie dobiegł wciąż końca, a czas do zawieszenia parlamentu zbliża się wielkimi krokami.

