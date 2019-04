Kurs funta poszedł w górę po wczorajszym wystąpieniu Theresy May, która zapowiedziała dalsze opóźnienie Brexitu

Funt brytyjski pozytywnie zareagował na informację premier o dalszym opóźnieniu Brexitu oraz zaangażowaniu się torysów w rozmowy z Partią Pracy na temat znalezienia wyjścia z obecnego impasu. Dzięki temu wizja twardego Brexitu 12 kwietnia znacznie się oddaliła, ale nie została jeszcze wykluczona.

We wtorkowym wystąpieniu Theresa May poinformowała o tym, że zwróci się z prośbą do Unii Europejskiej o dalsze przedłużenie procesu Brexitu i spotka się z liderem laburzystów w celu opracowania planu ws. przyszłych relacji z UE.

Theresa May poprosi Unię Europejską o dalsze opóźnienie Brexitu

Zaangażowanie partii opozycyjnej w wyjście z obecnego impasu rynek walutowy zrozumiał pozytywnie i odczytał to jako szansę na ostateczne poparcie umowy wyjścia z UE, a także możliwość wypracowania „miękkiego Brexitu”, na co funt zareagował wzrostem wobec głównych walut.

Dzięki temu szterling mógł odrobić straty, jakie poniósł w czasie wcześniejszych 24 godzin po nieudanym poniedziałkowym głosowaniu w Izbie Gmin, w czasie którego parlamentarzyści nie potrafili dojść między sobą do porozumienia w sprawie jakiejkolwiek alternatywnej opcji dotyczącej Brexitu.

Obecnie wartość funta plasuje się na poziomie 1.1710 euro, 1.314 dolara i 5.03 złotego.

