Kurs funta niepewny po wczorajszym głosowaniu w Izbie Gmin

Głosowanie parlamentarzystów nad Planem B w środę doprowadziło do wahań funta szterlinga. Brak jednomyślności wśród posłów przełożył się na zwiększenie niepewności związanych z Brexitem, na co natychmiast zareagowała brytyjska waluta.

W związku z tym, że wiele się wydarzyło w środę w brytyjskim parlamencie – Thresera May zapewniła, że poda się do dymisji, jeśli tylko posłowie poprą jej umowę, a sam parlament nie był jednomyślny w kwestii alternatywnych rozwiązań dotyczących Brexitu – kurs funta jest obecnie niestabilny.

Walka premier: Theresa May postara się spełnić swoje ostatnie zadanie zanim zrezygnuje ze stanowiska

We wtorek wartość szterlinga rosła, jednak w dniu głosowania zaczęła spadać. Wobec złotówki funt odnotował spadek z 5.03 zł we wtorek do 5.02 zł w środę, również w stosunku do euro szterling stracił i obecnie plasuje się na poziomie 1.17 EUR.

Po tym, jak największy zwolennik Brexitu Rees-Mogg zapowiedział, że jest w stanie poprzeć umowę Theresy May, gdyż obawia się, że do Brexitu może w ogóle nie dojść, pojawiła się nadzieja na poparcie umowy premier. Największy opór w tej sprawie stawia jednak partia DUP, która nie jest w stanie zgodzić się na obecne warunki związane z opcją Backstop.

Sytuacja robi się coraz bardziej niepewna – na co też reaguje funt. Jeśli parlament w tym tygodniu nie poprze umowy wyjścia, wtedy Wielka Brytania otrzyma zgodę na opóźnienie Brexitu tylko do 12 kwietnia. Posłowie będą musieli zatem wybrać między twardym Bexitem lub znacznie większym opóźnieniem wyjścia z UE, co będzie wiązało się z uczestnictwem w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Chaos w Izbie Gmin. Parlamentarzyści odrzucili każdą z opcji Brexitu poddanych pod głosowanie