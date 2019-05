Rekordowy kurs funta: Wartość brytyjskiej waluty najwyższa od początku kwietnia. Jakie są prognozy finansistów?

Wartość brytyjskiego funta wobec euro i dolara wzrosła po optymistycznych doniesieniach dotyczących rozmów międzypartyjnych. W ten sposób pozycja szterlinga wobec największych walut stała się najmocniejsza od początku kwietnia. Prognozy finansistów nie są jednak entuzjastyczne.

Wartość funta wyniosła w czwartek rano 1,17 euro, 1,31 dolara i 5 złotych, co jest najwyższym wskaźnikiem od początku kwietnia. Niestety analitycy finansowi twierdzą, że może to być stan krótkotrwały.

Brexit: Zobacz, jakie są najważniejsze punkty sporne rozmów międzypartyjnych

Za rekordowy kurs funta odpowiadają ostatnie optymistyczne doniesienia dotyczące rozmów między konserwatystami i laburzystami, z którymi wiążą się nadzieje na przełamanie impasu związanego z Brexitem.

Ponadto szterling pozytywnie zareagował na informacje dotyczące poparcia ze strony laburzystów idei drugiego referendum brexitowego.

Obecna wartość funta jest bardzo dobrą informacją dla mieszkańców Wysp, którzy planują wyjechać na majowy długi weekend poza Wielką Brytanię i muszą wymienić szterlinga na euro.

Finansiści zwracają uwagę na to, że kurs funta osiągnął obecnie wysoki poziom z 10 kwietnia, który należał do rekordowych w ciągu ostatnich miesięcy, jednak dodają, że może być to stan krótkotrwały. To, co dzieje się w sferze politycznej ma olbrzymi wpływ na brytyjską walutę, a – jak wiemy – od dłuższego już czasu brak w tym temacie jakiejkolwiek stabilizacji.

„Brexitu nie będzie” – zobacz rewelacyjny filmik Polaka o tym, jak można coś „zbrexitować”