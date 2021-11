Kurs funta najwyższy od 21 miesięcy. Euro słabnie przez alarmową sytuację na kontynencie

Szterling umocnił się wobec waluty euro, która znacznie osłabła w związku z alarmową sytuacją dotyczącą pandemii na kontynencie. Kurs funta wzrósł do poziomu najwyższego od lutego 2020 roku i o 12 proc. od wyjątkowo niskiego poziomu z marca ubiegłego roku.

Sytuacja w Europie znowu stała się napięta – Austria wprowadziła już czwarty lockdown i obowiązkowe szczepienia od 1 lutego. Czwarta fala zachorowań dotarła także do Niemiec – największej europejskiej gospodarki – gdzie planowane jest drastyczne zaostrzenie restrykcji. W tym kontekście w Wielkiej Brytanii jest względnie spokojnie, co przekłada się także na notowania funta szterlinga.

Kurs funta najwyższy od 21 miesięcy

Kurs funta wobec euro jest najwyższy od 21 miesięcy – wynosi 1,19 EUR, 1,34 USD i 5,60 PLN. W przypadku wspólnej waluty euro wpływ obecnej sytuacji wydaje się stosunkowo ograniczony, ale może stać się on bardziej zauważalny, gdy Niemcy wprowadzą surowsze restrykcje w najbliższych dniach.

Analitycy podkreślają, że Austria odpowiada za zaledwie 3,1 proc. PKB strefy euro, co zmniejsza jej wpływ na gospodarkę całej strefy. Z kolei surowe i szeroko zakrojone restrykcje w Niemczech, kraju, który odpowiada za prawie 30 proc. PKB strefy euro, to już inna sprawa.

Kolejne wsparcie dla funta

Oczekiwania na podwyżkę przez Bank Anglii stóp procentowych w grudniu także wspierają funta. W podobnej sytuacji jest dolar, któremu pomagają z kolei oczekiwania związane z podniesieniem stóp procentowych przez Rezerwy Federalne w 2022 roku z powodu gwałtownego wzrostu inflacji.

Obecnie stosunek funta do dolara pozostaje nienaruszony, co może oznaczać, że kurs wymiany funta do dolara będzie miał trudności z osiągnięciem postępu zgodnego z ogólnie lepszymi wynikami szterlinga.