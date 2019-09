Kurs funta - nadzieja na Brexit z umową sprawia, że wartość brytyjskiej waluty idzie w górę

Po bardzo ciężkim tygodniu na rynkach finansowych w dniu dzisiejszym wartość funta wobec wspólnej unijnej waluty poszła w górę. Powód? Nadzieja na to, że Londynowi jednak uda się wypracować porozumienie z Brukselą.

Tak dobrze z perspektywy Wysp w parze GBP-EUR nie było od lipca! Dziś funt wzrósł do najwyższego poziomu od drugiego letniego miesiąca, wznosząc się o prawie jeden cent w stosunku do dolara do poziomu 1,2439 USD i ponad pół centa w stosunku do euro do 1,1215 EUR. Za tak entuzjastyczną reakcją rynków walutowych stoi raport opublikowany na łamach "The Times", z którego wynika, iż posłowie Democratic Unionist Party są skłonni pójść na kompromis i złagodzić swoje do tej pory twarde stanowisko w kwestii granic Irlandii Północnej.

W rzeczonym artykule pojawiła się teza, iż DUP będzie skłonne zaakceptować to, że Belfast w zamian za odrzucenie back-stopu jest gotów zastosować się do niektórych unijnych przepisów. Według Kita Juckesa z Société Générale, specjalistę od rynków finansowych, szanse umowny Brexit są wyższe, niż 50/50.

Warto również zwrócić uwagę na pozytywne wieści płynące zza Oceanu - napięcia między USA i Chinami wydają się uspokajać. Z Pekinu płyną sygnały, iż Państwo Środka zamierza zwiększyć zakupy amerykańskich produktów rolnych, co należy odbierać jako gest dobrej woli przed zaplanowanymi na przyszły miesiąc negocjacjami, które mają położyć kres wojnie na cła.

Za funtem szterling dobry tydzień na globalnej giełdzie. O 1% wzrósł w stosunku do dolara i 0,5% w stosunku do euro. Nie wszyscy są jednak pewni czy ten trend uda się utrzymać na dłużej. - Uważamy, że funt ma ograniczone możliwości zwiększenia swojej wartości w obecnym momencie, a niepewność polityczna w Wielkiej Brytanii pozostaje na wysokim poziomie - komentował Lee Hardman z MUFG.

A jak kurs GBP w porównaniu do polskiej złotówki? Narodowy Bank Polski opublikował wczoraj w południe tabele średnich kursów walut i obowiązują one do dziś. W górę poszły zarówno euro, dolar, jak i frank szwajcarski, a funt - spadł.

Średni kurs walut NBP- piątek 13.09.2019: